Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секреты роз: 7 потрясающих сортов, которые преобразят ваш сад
Лазерный луч взломал законы физики — и это изменит мир
Повесили телевизор — и начались боли в шее: как не допустить главной ошибки
После 50 лет не можете сделать приседания? Замените их на эти упражнения на корпус на стуле
Проживут дольше остальных: у людей с такими пальцами чаще крепкое здоровье
Анджелина Джоли отпраздновала 50-летие: как прошёл её праздник и что актриса думает о своём возрасте?
Жадность АвтоВАЗа достигла пика: новая Лада Искра только для богатых
Когда дизайн был искусством: что убило внешность современных машин
Просто копия!: жена Омарова призналась, на кого похож скрываемый от публики сын Адам

145 против 56: кто заработал на рынке больше в первом квартале — Китай или США

1:53
Экономика

В первом квартале только 56 государств и юрисдикций торговали больше с США, чем с Китаем, в то время как товарооборот 145 экономик оказался выше с Поднебесной.

перевозки
Фото: unsplash.com by chuttersnap, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
перевозки

Это следует из анализа РИА Новости, основанного на данных американской статслужбы и китайской таможни. Агентство изучило торговлю Китая и США с 201 экономикой мира. Из 201 юрисдикции, 56 торговали со Штатами на сумму 891,1 миллиарда долларов, тогда как с Китаем — лишь на 291,1 миллиарда долларов. Главными торговыми партнерами США стали Мексика, Канада, Швейцария, Ирландия и Германия.

С другой стороны, 146 стран и юрисдикций имели больший товарооборот с Китаем, составивший 961,5 миллиарда долларов, тогда как с США — 445,2 миллиарда. Основными партнерами Китая были Гонконг, Южная Корея, Япония и Вьетнам.

Интересный момент: в первом квартале семь стран изменили свои торговые предпочтения и начали больше взаимодействовать с Китаем, включая Аргентину, Латвию, Монако, Панаму, Суринам, ЦАР и Эсватини. В то же время Индия, Иордания, Испания и Швейцария начали торговать больше с США.

В целом, торговля США в первом квартале выросла на 5,3% по сравнению с прошлым годом и составила 1,3 триллиона долларов, в то время как торговля Китая сократилась на 1,3%, достигнув 1,4 триллиона долларов.

Уточнения

Юрисди́кция (лат. jurisdictio) — пределы компетенции того или иного суда, включая церковный суд, либо органа государственной власти.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Стираете при 40 °C? Вы выбрасываете деньги на ветер! Назван лучший режим для стирки
Недвижимость
Стираете при 40 °C? Вы выбрасываете деньги на ветер! Назван лучший режим для стирки Аудио 
Эти машины берут знающие: не ломаются и не просят денег
Авто
Эти машины берут знающие: не ломаются и не просят денег Аудио 
Сливы нет, хотя дерево пышное? Причина — под носом, но замечают её не все
Садоводство, цветоводство
Сливы нет, хотя дерево пышное? Причина — под носом, но замечают её не все
Популярное
Стираете при 40 °C? Вы выбрасываете деньги на ветер! Назван лучший режим для стирки

Узнайте, как сократить расходы на стирку, используя профессиональные хитрости. Грамотный температурный режим, оптимизация процесса и экологичные альтернативы помогут сэкономить на коммунальных услугах и сохранить качество одежды.

Стираете при 40 °C? Вы выбрасываете деньги на ветер! Назван лучший режим для стирки
Машина, после которой не хочется экспериментировать: 95% готовы взять Geely снова
Машина, после которой не хочется экспериментировать: 95% готовы взять Geely снова
LADA Granta уходит, Iskra дешевеет — почему рынок встрепенулся
Вкусно, сочно, без кукурузы: крабовый салат, который съедается первым
Вашингтон в бешенстве. Россия предложила Индии Су-57 с исходным кодом Дмитрий Плотников В НАТО согласовали крупнейшую программу перевооружения, чтобы не обидеть США Любовь Степушова
Выглядят, как премиум, ломаются, как старый чайник: паркетники, которые подведут
Дэниел Рэдклифф сравнил старых и новых актёров Гарри Поттера
Эти машины берут знающие: не ломаются и не просят денег
Эти машины берут знающие: не ломаются и не просят денег
Последние материалы
Лазерный луч взломал законы физики — и это изменит мир
Повесили телевизор — и начались боли в шее: как не допустить главной ошибки
После 50 лет не можете сделать приседания? Замените их на эти упражнения на корпус на стуле
Проживут дольше остальных: у людей с такими пальцами чаще крепкое здоровье
Анджелина Джоли отпраздновала 50-летие: как прошёл её праздник и что актриса думает о своём возрасте?
Жадность АвтоВАЗа достигла пика: новая Лада Искра только для богатых
Когда дизайн был искусством: что убило внешность современных машин
Просто копия!: жена Омарова призналась, на кого похож скрываемый от публики сын Адам
Стиральная машина не отжимает как раньше? Разбираемся в причинах и решаем проблему
Безопасное питание в самолёте: какие продукты всегда стоит брать с собой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.