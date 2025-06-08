145 против 56: кто заработал на рынке больше в первом квартале — Китай или США

1:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

В первом квартале только 56 государств и юрисдикций торговали больше с США, чем с Китаем, в то время как товарооборот 145 экономик оказался выше с Поднебесной.

Фото: unsplash.com by chuttersnap, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ перевозки

Это следует из анализа РИА Новости, основанного на данных американской статслужбы и китайской таможни. Агентство изучило торговлю Китая и США с 201 экономикой мира. Из 201 юрисдикции, 56 торговали со Штатами на сумму 891,1 миллиарда долларов, тогда как с Китаем — лишь на 291,1 миллиарда долларов. Главными торговыми партнерами США стали Мексика, Канада, Швейцария, Ирландия и Германия.

С другой стороны, 146 стран и юрисдикций имели больший товарооборот с Китаем, составивший 961,5 миллиарда долларов, тогда как с США — 445,2 миллиарда. Основными партнерами Китая были Гонконг, Южная Корея, Япония и Вьетнам.

Интересный момент: в первом квартале семь стран изменили свои торговые предпочтения и начали больше взаимодействовать с Китаем, включая Аргентину, Латвию, Монако, Панаму, Суринам, ЦАР и Эсватини. В то же время Индия, Иордания, Испания и Швейцария начали торговать больше с США.

В целом, торговля США в первом квартале выросла на 5,3% по сравнению с прошлым годом и составила 1,3 триллиона долларов, в то время как торговля Китая сократилась на 1,3%, достигнув 1,4 триллиона долларов.

Уточнения

Юрисди́кция (лат. jurisdictio) — пределы компетенции того или иного суда, включая церковный суд, либо органа государственной власти.



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