Наследство с сюрпризом: как правильно действовать, если остались долги

1:10 Your browser does not support the audio element. Экономика

По закону наследники несут ответственность за долги наследодателя только в пределах унаследованного имущества, но есть несколько исключений, о которых рассказала адвокат Елена Кудерко.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Деловая женщина с документами

Первое исключение касается застрахованных долгов, таких как кредиты. Если наступает страховой случай, долг погашает страховая компания. Второе — истечение срока давности. По кредитам этот срок составляет три года, и все требования к наследникам должны быть поданы через суд.

Третье исключение связано с тем, что наследники обязаны оплачивать долги тем кредиторам, которые обратились первыми. У них есть приоритет, и поздние кредиторы, как правило, не могут оспорить это.

Четвёртое исключение — банкротство наследства, когда долгов больше, чем имущества. В этом случае долги списываются в судебном порядке.

Адвокат также отметила, что нотариусы могут помочь в принятии решения о вступлении в наследство, так как у них есть право запрашивать информацию в бюро кредитных историй для точного определения долгов наследодателя, пишет "Прайм".

Уточнения

Несостоя́тельность (банкро́тство) — признанная уполномоченным государственным органом неспособность должника (гражданина, организации или государства) удовлетворить в полном объёме требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных государственных платежей.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.