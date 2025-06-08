Наследство с сюрпризом: как правильно действовать, если остались долги

По закону наследники несут ответственность за долги наследодателя только в пределах унаследованного имущества, но есть несколько исключений, о которых рассказала адвокат Елена Кудерко.
Первое исключение касается застрахованных долгов, таких как кредиты. Если наступает страховой случай, долг погашает страховая компания. Второе — истечение срока давности. По кредитам этот срок составляет три года, и все требования к наследникам должны быть поданы через суд.
Третье исключение связано с тем, что наследники обязаны оплачивать долги тем кредиторам, которые обратились первыми. У них есть приоритет, и поздние кредиторы, как правило, не могут оспорить это.
Четвёртое исключение — банкротство наследства, когда долгов больше, чем имущества. В этом случае долги списываются в судебном порядке.
Адвокат также отметила, что нотариусы могут помочь в принятии решения о вступлении в наследство, так как у них есть право запрашивать информацию в бюро кредитных историй для точного определения долгов наследодателя, пишет "Прайм".
Несостоя́тельность (банкро́тство) — признанная уполномоченным государственным органом неспособность должника (гражданина, организации или государства) удовлетворить в полном объёме требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных государственных платежей.
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