Почему японские магазины, торгующие карри, массово закрываются? Секрет кроется в одном ингредиенте

1:30 Your browser does not support the audio element. Экономика

В прошлом году в Японии закрылось рекордное количество магазинов, торгующих карри, из-за резкого роста цен на рис, который является одним из основных ингредиентов этого блюда.

Фото: flickr.com by Candida.Performa, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Улица в Японии

Исследовательская компания Teikoku Databank сообщает, что в марте 2022 года 13 магазинов с долгами более 10 миллионов иен (примерно 70 000 долларов) подали заявления о банкротстве, что стало рекордом во второй раз подряд. Если учесть небольшие семейные магазины, общее количество банкротств может быть еще выше.

Цены на рис, специи, мясо и овощи увеличились из-за дефицита, неблагоприятных погодных условий и слабой иены. Также повышение цен на энергоносители сказалось на прибыли владельцев магазинов. Японское карри, густой коричневый соус с мясом и овощами, обычно подают с рисом, и сейчас его цена достигла рекорда в 365 иен (около 201 руб.)

Правительство премьер-министра Сигэру Исибы пытается справиться с ростом цен на рис, высвобождая запасы этого продукта накануне летних выборов. Во время пандемии коронавируса наблюдался рост спроса на карри благодаря заказам на вынос и доставке, но сейчас этот тренд замедлился, что негативно сказалось на продажах в магазинах карри, пишет The Japan Times.

Уточнения

Японское карри — блюдо японской кухни, а также смесь специй.





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