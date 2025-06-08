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Клубничный бум в Башкирии: как рост цен повлиял на сладкий бизнес

2:34
Экономика

В период с января по май текущего года средняя цена на клубничные букеты, популярный подарок и десерт в Уфе, увеличилась на 22%, достигнув 3027 рублей.

Клубника
Фото: creativecommons.org by Dudkaa ss, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Клубника

Об этом сообщили представители маркетплейса Flowwow изданию РБК Уфа. Наиболее востребованная композиция, состоящая из 13 ягод в шоколадной глазури, предлагается по цене 1968 рублей.

По данным компании, клубничные букеты заняли лидирующую позицию среди сладких подарков в городе в указанный период, опередив бенто-торты, занимающие второе место по популярности, на 38%.

Цена на клубнику в шоколаде, еще один популярный десерт из свежих ягод, также выросла на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив в среднем 2573 рубля за упаковку. При этом спрос на данное лакомство продолжает расти: количество покупок в Уфе увеличилось на 49%. По данным маркетплейса, клубника в шоколаде пользуется в десять раз большей популярностью, чем дубайский шоколад.

Спрос на клубнику в шоколаде демонстрирует рост не только в годовом сравнении, но и от месяца к месяцу. Так, в мае текущего года продажи этого десерта выросли на 25% по сравнению с апрелем. Самым продаваемым товаром в мае стала упаковка из 16 ягод в бельгийском шоколаде по цене 2522 рубля.

Бенто-торты с ягодной начинкой также подорожали на 21% по сравнению с периодом с января по май прошлого года, их средняя цена составляет 1496 рублей.

Рост цен затронул и замороженные ягоды. По данным Росстата, в апреле текущего года килограмм замороженных ягод в магазинах Башкирии стоил в среднем 562,3 рубля, что на 40% выше, чем в апреле прошлого года (399,5 рубля). В среднем по стране цена килограмма замороженных ягод выросла на 26,4%, с 488 до 616,6 рубля.

В начале мая Роспотребнадзор сообщил о начале сезона импортной клубники, а в начале июня на рынках республики появилась местная ягода.

Уточнения

Спрос (англ. demand) — это зависимость между ценой и количеством товара, который покупатели могут и желают купить по строго определённой цене, в определённый промежуток времени.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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