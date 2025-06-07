Сколько нужно зарабатывать рядовому американцу, чтобы жить без стресса? Ответ вас удивит

1:41 Your browser does not support the audio element. Экономика

Для рядовых американцев с их обычной заработной платой достижение финансовой стабильности может представлять значительные трудности.

Фото: freepik by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка считает деньги

Согласно данным Бюро трудовой статистики, к концу 2024 года средний годовой доход индивидуального работника составлял приблизительно 62 000 долларов. Однако, как показало недавнее исследование, проведенное компанией SmartAsset, даже для комфортного проживания в самом экономичном штате, Западной Вирджинии, человеку, живущему в одиночку, необходим доход не менее 80 829 долларов в год.

SmartAsset определяет "комфортный" уровень дохода, исходя из принципов бюджетного правила 50/30/20. Этот подход предполагает, что 50% дохода направляется на основные потребности, такие как жилье и питание, 30% — на личные траты и развлечения, а 20% — на погашение долгов и накопления. Для оценки стоимости базовых потребностей в каждом штате использовались актуальные данные калькулятора прожиточного минимума, разработанного Массачусетским технологическим институтом.

В отличие от Западной Вирджинии, для комфортной жизни на Гавайях, по расчетам SmartAsset, необходимо зарабатывать не менее 124 467 долларов в год. Это самый высокий показатель среди всех штатов и один из двух штатов (второй — Массачусетс), где для обеспечения комфортного образа жизни требуется годовой доход, превышающий 120 000 долларов, согласно CNBC.

Уточнения

Дохо́д — денежные средства или материальные ценности, полученные государством, физическим или юридическим лицами в результате какой-либо деятельности за определённый период времени.





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