Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Этот напиток ускоряет метаболизм и улучшает пищеварение — начни утро с правильного выбора
Как начать день правильно: самые важные элементы идеального завтрака
Учёные смеялись — пока не увидели его в бинокль: находка, которую считали невозможной
Тайны Шестидесяти островов: как предки меномини адаптировали ландшафт для земледелия
Разгон ватный, обороты растут, а машина еле едет? Причина может быть шокирующе банальна
Как сохранить свежесть волос в отпуске надолго: простое решение с незаменимым средством
Ужас на грядках: кто и почему угрожает вашему урожаю баклажанов
Возраст не щадит: Шаляпин признался, что делал пластические операции на лице
Срочно выбросьте! 5 предметов, которые делают вашу ванную комнату ужасной

Сколько нужно зарабатывать рядовому американцу, чтобы жить без стресса? Ответ вас удивит

1:41
Экономика

Для рядовых американцев с их обычной заработной платой достижение финансовой стабильности может представлять значительные трудности.

Девушка считает деньги
Фото: freepik by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка считает деньги

Согласно данным Бюро трудовой статистики, к концу 2024 года средний годовой доход индивидуального работника составлял приблизительно 62 000 долларов. Однако, как показало недавнее исследование, проведенное компанией SmartAsset, даже для комфортного проживания в самом экономичном штате, Западной Вирджинии, человеку, живущему в одиночку, необходим доход не менее 80 829 долларов в год.

SmartAsset определяет "комфортный" уровень дохода, исходя из принципов бюджетного правила 50/30/20. Этот подход предполагает, что 50% дохода направляется на основные потребности, такие как жилье и питание, 30% — на личные траты и развлечения, а 20% — на погашение долгов и накопления. Для оценки стоимости базовых потребностей в каждом штате использовались актуальные данные калькулятора прожиточного минимума, разработанного Массачусетским технологическим институтом.

В отличие от Западной Вирджинии, для комфортной жизни на Гавайях, по расчетам SmartAsset, необходимо зарабатывать не менее 124 467 долларов в год. Это самый высокий показатель среди всех штатов и один из двух штатов (второй — Массачусетс), где для обеспечения комфортного образа жизни требуется годовой доход, превышающий 120 000 долларов, согласно CNBC.

Уточнения

Дохо́д — денежные средства или материальные ценности, полученные государством, физическим или юридическим лицами в результате какой-либо деятельности за определённый период времени.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Дэниел Рэдклифф сравнил старых и новых актёров Гарри Поттера
Шоу-бизнес
Дэниел Рэдклифф сравнил старых и новых актёров Гарри Поттера Аудио 
Он висит на стене — и крадёт ваш интернет: главный враг Wi-Fi нашёлся в каждой квартире
Недвижимость
Он висит на стене — и крадёт ваш интернет: главный враг Wi-Fi нашёлся в каждой квартире Аудио 
5 вариаций каре, которые покорили мир моды этим летом — выбирай свой стиль
Красота и стиль
5 вариаций каре, которые покорили мир моды этим летом — выбирай свой стиль Аудио 
Популярное
Стираете при 40 °C? Вы выбрасываете деньги на ветер! Назван лучший режим для стирки

Узнайте, как сократить расходы на стирку, используя профессиональные хитрости. Грамотный температурный режим, оптимизация процесса и экологичные альтернативы помогут сэкономить на коммунальных услугах и сохранить качество одежды.

Стираете при 40 °C? Вы выбрасываете деньги на ветер! Назван лучший режим для стирки
Машина, после которой не хочется экспериментировать: 95% готовы взять Geely снова
Машина, после которой не хочется экспериментировать: 95% готовы взять Geely снова
LADA Granta уходит, Iskra дешевеет — почему рынок встрепенулся
Вкусно, сочно, без кукурузы: крабовый салат, который съедается первым
Вашингтон в бешенстве. Россия предложила Индии Су-57 с исходным кодом Дмитрий Плотников В НАТО согласовали крупнейшую программу перевооружения, чтобы не обидеть США Любовь Степушова
Дэниел Рэдклифф сравнил старых и новых актёров Гарри Поттера
Выглядят, как премиум, ломаются, как старый чайник: паркетники, которые подведут
5 вариаций каре, которые покорили мир моды этим летом — выбирай свой стиль
5 вариаций каре, которые покорили мир моды этим летом — выбирай свой стиль
Последние материалы
Срочно выбросьте! 5 предметов, которые делают вашу ванную комнату ужасной
Миллион в день: как британская сосиска в тесте завоевала сердца выходцев из Японии
Римский военный лагерь, который не должен был существовать: открытие археологов
Кажется, просто усталость — но именно так начинается деградация мозга
Глянец снаружи, слёзы внутри: машины, которые не оправдали ни одного обещания
Курорты Крыма получат мощный источник воды — сроки уже известны
Оставили собаку на 5 минут — салон превратился в смертельную ловушку
Подтянула лицо — расплылась душа: когда красота выходит боком
Этот трюк с кофе набирает миллионы просмотров: рецепт из Кореи с банановым молоком
Юлия Барановская показала-красавицу-дочку от Андрея Аршавина
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.