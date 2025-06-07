Курорты Крыма получат мощный источник воды — сроки уже известны

Проектирование идёт полным ходом: работы по выбору основных технических решений выполнены уже на 70%. А вот само строительство стартует только в 2027 году — завершение планируют к 2030-му. Это подтвердили в пресс-службе Федерального агентства водных ресурсов после поездки главы ведомства Дмитрия Кириллова в регион.
Делегация Росводресурсов лично осмотрела будущие строительные площадки. Объекты запланированы для Ялты, её окрестностей и Алушты — курортов, где проблема с водоснабжением стоит особенно остро.
Интересно, что ранее губернатор Крыма Сергей Аксёнов заявлял о более раннем старте — в 2025 году. Однако теперь сроки сдвинуты.
Цель проекта — обеспечить стабильное водоснабжение южного побережья, особенно в пиковые туристические сезоны. Новый водный ресурс должен сократить зависимость региона от погодных условий и стабилизировать систему водоснабжения.
Инфраструкту́ра (лат. infra — "ниже, под" + лат. structura — "строение", "расположение") — комплекс взаимосвязанных обслуживающих структур или объектов, составляющих и обеспечивающих основу функционирования системы.
Водохрани́лище — искусственный (рукотворный) водоём, образованный, как правило, в долине реки водоподпорными сооружениями для накопления и хранения воды в целях её использования в народном хозяйстве.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Узнайте, как сократить расходы на стирку, используя профессиональные хитрости. Грамотный температурный режим, оптимизация процесса и экологичные альтернативы помогут сэкономить на коммунальных услугах и сохранить качество одежды.