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Курорты Крыма получат мощный источник воды — сроки уже известны

1:30
Экономика

Проектирование идёт полным ходом: работы по выбору основных технических решений выполнены уже на 70%. А вот само строительство стартует только в 2027 году — завершение планируют к 2030-му. Это подтвердили в пресс-службе Федерального агентства водных ресурсов после поездки главы ведомства Дмитрия Кириллова в регион.

Крым
Фото: wikimedia.org by Alexxx1979, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Крым

Делегация Росводресурсов лично осмотрела будущие строительные площадки. Объекты запланированы для Ялты, её окрестностей и Алушты — курортов, где проблема с водоснабжением стоит особенно остро.

Что известно о водохранилищах

  • Мартовское — рассчитано на 6,5 млн кубометров воды, будет обслуживать Ялту и ближайшие районы.
  • Солнечногорское — разместится на реке Восточный Улу-Узень неподалёку от одноимённого посёлка. Его объём составит 8,5 млн кубометров. Основная задача — снабжать Алушту.

Интересно, что ранее губернатор Крыма Сергей Аксёнов заявлял о более раннем старте — в 2025 году. Однако теперь сроки сдвинуты.

Цель проекта — обеспечить стабильное водоснабжение южного побережья, особенно в пиковые туристические сезоны. Новый водный ресурс должен сократить зависимость региона от погодных условий и стабилизировать систему водоснабжения.

Уточнения

Инфраструкту́ра (лат. infra — "ниже, под" + лат. structura — "строение", "расположение") — комплекс взаимосвязанных обслуживающих структур или объектов, составляющих и обеспечивающих основу функционирования системы.

Водохрани́лище — искусственный (рукотворный) водоём, образованный, как правило, в долине реки водоподпорными сооружениями для накопления и хранения воды в целях её использования в народном хозяйстве.

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Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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