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Неожиданный шаг Вологды: что хотят изменить в законе о продаже никотина

2:21
Экономика

Вейпы и никотиновые смеси всё чаще становятся причиной общественных дискуссий. Вологодская область предложила радикальный шаг: передать регионам полномочия по контролю над их продажей. По словам губернатора Георгия Филимонова, проект закона уже на пути в Госдуму.

Вейп
Фото: Pexels by Renz Macorol, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вейп

"Речь идет о регулировании времени, условий и мест розничной торговли никотинсодержащей продукцией и устройствами для её потребления. Сейчас регионы не могут этого делать", — подчеркнул губернатор.

Поддержка сверху

Филимонов трижды обсуждал инициативу с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Поддержка получена.

"Очень благодарен Вячеславу Викторовичу за понимание важности этих шагов. Надо искать правовые механизмы на уровне субъектов", — добавил он.

Не только вейпы

Регион уже реализует комплексную стратегию: закрытие алкомаркетов, профилактика абортов, поддержка врачей. Всё это — элементы единой политики, ориентированной на здоровье населения.

"Мы активно очищаем рынок от точек, где продают алкоголь, и параллельно ведем просветительскую работу по профилактике абортов. То же самое будет с вейпами", — заявил Филимонов.

Поддержка бизнеса — приоритет

Чтобы предприниматели не остались в проигрыше, правительство предлагает помощь в смене профиля. Уже действуют микрозаймы до 5 млн рублей под 3% годовых для тех, кто закрывает алкомаркеты и переходит на другой формат торговли.

Результаты — налицо: из 610 торговых точек, реализующих алкоголь, 244 уже закрылись. А с вейпами хотят действовать по аналогичному сценарию.

Инициативы, которые сработали

В области внедрена система стимулирования медиков. Программа "Защити меня сегодня" предусматривает:

  • 5 000 рублей за каждую сохранённую беременность,
  • 25 000 рублей при рождении ребёнка.

Результаты впечатляют: за май — всего девять абортов, год назад за этот же месяц было 138. В марте и апреле — 32 случая против 420 годом ранее. Все процедуры — исключительно по медпоказаниям.

Уточнения

Никоти́н (от лат. Nicotiána — табак) — высокотоксичный алкалоид пиридинового ряда, содержащийся в растениях семейства паслёновых (Solanaceae), преимущественно в листьях и стеблях табака (концентрация в сухом от 0,3 до 5 % по массе), махорки (2-14 %), в меньших количествах — в томатах, картофеле, баклажанах, зелёном перце.

Або́рт (искусственный аборт, от лат. abortus — "выкидыш") — искусственное прерывание беременности.

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Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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