ЦБ заявил о тревожной тенденции: тарифы ЖКХ опережают инфляцию

1:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

Центральный банк России выразил обеспокоенность по поводу того, что повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) опережает уровень инфляции.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина с графиком, калькулятором и свиньёй-копилкой

На пресс-конференции, посвященной итогам заседания совета директоров, председатель Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что регулятор уже учел это увеличение в своих прогнозах.

Она подчеркнула, что рост тарифов действительно превышает инфляционные показатели, что вызывает беспокойство. Однако, по ее словам, это увеличение было анонсировано заранее и учтено в решениях и прогнозах ЦБ РФ, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в апреле этого года Турция просто взорвала экспорт шоколада в Россию, увеличив объемы почти в три раза по сравнению с прошлым годом. Анкара продала шоколада и изделий с его содержанием на рекордные 5,6 миллиона долларов — это максимальные значения за все время торговли между двумя странами.

Уточнения

Тари́ф (от араб. تعريف‎ — «определение») или устар. та́кса (от нем. Тахе ← лат. taxare — «оценивать») — ставка или система ставок оплаты (платёж) за различные производственные и непроизводственные услуги, предоставляемые компаниями, организациями, фирмами и учреждениями.



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