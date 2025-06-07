Дальневосточный креативный сектор заработал 55,5 млрд рублей — вот как это произошло

0:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2024 году объем выручки предприятий креативного сектора Дальнего Востока составил 55,5 млрд рублей, что на 58% больше, чем в 2021 году.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина рисует

Об этом сообщила пресс-служба ФАНУ "Востокгосплан". Креативные индустрии в этом регионе показали значительный рост. В Дальневосточном креативном секторе работает 21 тысяча хозяйствующих субъектов, из которых 76% — индивидуальные предприниматели. Средняя выручка на одно предприятие составляет 2,8 млн рублей в год.

При этом около 70% выручки креативных индустрий сосредоточено в трех регионах: Приморский край (27% хозяйствующих субъектов, 39% выручки), Хабаровский край (16% субъектов, 21% выручки) и Республика Саха (Якутия) (14% субъектов, 11% выручки).

Уточнения

Креативность включает в себя повышенную чувствительность к проблемам, к дефициту или противоречивости знаний, действия по определению этих проблем, по поиску их решений на основе выдвижения гипотез, по проверке и изменению гипотез, по формулированию результата решения.



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