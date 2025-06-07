Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как пырей, одуванчик и крапива меняют здоровье вашего сада
Петербург готовится к историческому событию: легендарный итальянский певец споёт на Дворцовой площади
Не патриотичный хит: Шаман раскрыл фрагмент любовной баллады Фадеева для Интервидения
Кошки умирают от птичьего гриппа — и вирус всё ближе к людям
Он висит на стене — и крадёт ваш интернет: главный враг Wi-Fi нашёлся в каждой квартире
Не доверяйте ярким упаковкам: 10% натуральной косметики может быть опасно
Черное золото для огорода прямо у вас в квартире: удобрение, которое вы делаете сами бесплатно
Знаменитая технология Quattro: к чему привели 45 лет инноваций и совершенства
Горькая клубника, от которой отказываются дети? Как хранить ягоды, чтобы они стали слаще и нежнее

Дальневосточный креативный сектор заработал 55,5 млрд рублей — вот как это произошло

0:59
Экономика

В 2024 году объем выручки предприятий креативного сектора Дальнего Востока составил 55,5 млрд рублей, что на 58% больше, чем в 2021 году.

Женщина рисует
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина рисует

Об этом сообщила пресс-служба ФАНУ "Востокгосплан". Креативные индустрии в этом регионе показали значительный рост. В Дальневосточном креативном секторе работает 21 тысяча хозяйствующих субъектов, из которых 76% — индивидуальные предприниматели. Средняя выручка на одно предприятие составляет 2,8 млн рублей в год.

При этом около 70% выручки креативных индустрий сосредоточено в трех регионах: Приморский край (27% хозяйствующих субъектов, 39% выручки), Хабаровский край (16% субъектов, 21% выручки) и Республика Саха (Якутия) (14% субъектов, 11% выручки).

Уточнения

Креативность включает в себя повышенную чувствительность к проблемам, к дефициту или противоречивости знаний, действия по определению этих проблем, по поиску их решений на основе выдвижения гипотез, по проверке и изменению гипотез, по формулированию результата решения.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Логистический ад для ВСУ: Россия разрушила планы Киева
Военные новости
Логистический ад для ВСУ: Россия разрушила планы Киева Аудио 
Весит 200 кг и движется молча: в джунглях нашли змею из кошмаров
Домашние животные
Весит 200 кг и движется молча: в джунглях нашли змею из кошмаров Аудио 
Жимолость сбросит ягоды за ночь — и всё из-за одной упущенной мелочи
Садоводство, цветоводство
Жимолость сбросит ягоды за ночь — и всё из-за одной упущенной мелочи Аудио 
Популярное
Пигментные пятна исчезают: простые методы, которые работают

Пигментные пятна появляются с возрастом, после солнца или прыщей. Как эффективно от них избавиться — рассказываем про лучшие домашние и салонные методы.

Пигментные пятна исчезают: простые методы, которые работают
Toyota подвинули с трона: кто теперь король надёжности на колёсах — ответ вас удивит
Toyota подвинули с трона: кто теперь король надёжности на колёсах — ответ вас удивит
Логистический ад для ВСУ: Россия разрушила планы Киева
Стираете при 40 °C? Вы выбрасываете деньги на ветер! Назван лучший режим для стирки
Вашингтон в бешенстве. Россия предложила Индии Су-57 с исходным кодом Дмитрий Плотников В НАТО согласовали крупнейшую программу перевооружения, чтобы не обидеть США Любовь Степушова
Весит 200 кг и движется молча: в джунглях нашли змею из кошмаров
Из Москвы в Петербург дороже на 50% — поездка между столицами стала роскошью
Они выжили там, где другие сдались: три китайских авто, которые не боятся пробега
Они выжили там, где другие сдались: три китайских авто, которые не боятся пробега
Последние материалы
Современные российские поезда: триумф технологий или всё те же плацкартные страдания в новой обёртке?
Ручная кладь или проблемы на борту? Мосгорсуд защитил права авиапассажиров
Цветущая кровать и лестница с клубникой — дачный дизайн нового уровня
Дальневосточный креативный сектор заработал 55,5 млрд рублей — вот как это произошло
Самые необычные сладости советского детства
Чувствую её боль!: Ана де Армас раскрыла любимые экшен-сцены в Балерине
Массаж против деменции: эксперимент дал обнадёживающие результаты
Конец эры микроволновки? Этот прибор готовит лучше и не сушит еду
Банановое чудо в квартире: откройте тайны экзотического роста без забот
Эфирные масла — враг вашего здоровья: как маскировка запахов может вызвать хронические болезни
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.