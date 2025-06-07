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Ограничения на входящие переводы: как новые правила затронут клиентов банков

1:04
Экономика

Российские банки получили право вводить дополнительные ограничения на использование клиентами своих счетов, включая ограничения на входящие переводы.

Человек засовывает карту в банкомат
Фото: audiovisual.ec.europa.eu by Европейская Комиссия, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Человек засовывает карту в банкомат

Об этом сообщили в Росфинмониторинге, комментируя рекомендации Центробанка (ЦБ), выпущенные 4 июня. ЦБ предложил кредитным организациям усилить контроль за физическими лицами-дропами и техническими компаниями. Перед введением ограничений банки должны тщательно изучать своих клиентов и оценивать риск подозрительных операций.

В письме регулятор также рекомендовал банкам внимательнее анализировать "транзакционный профиль" клиентов и доработать банковские договоры. В соглашениях должно быть прописано, что если профиль клиента будет указывать на признаки дропа или технической компании, банки смогут устанавливать ограничения на число и объем входящих поступлений. Это касается как денежных переводов (кроме переводов самому себе), так и внесения наличных на счет, пишет РБК.

Уточнения

Дроп или дроппер (on англ. to drop — сбрасывать) — русское жаргонное название соучастника различного рода мошенничества с использованием банковских счетов — подставного лица, на счёт которого зачисляются похищенные средства.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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