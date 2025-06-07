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Третий в мире производитель чая бросает вызов: Кения разрывает связи с известной организацией

1:14
Экономика

Кения призывает чайные фабрики разорвать связи с Rainforest Alliance из-за финансовой нагрузки. Правительство считает, что затраты на получение этой маркировки не окупаются.

на чайной плантации
Фото: www.flickr.com by Siddharth Bargate, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
на чайной плантации

Rainforest Alliance — известная некоммерческая организация, чья маркировка в виде зеленой лягушки на упаковке является показателем устойчивого развития. Однако в Кении, третьем по величине производителе чая в мире, решили приостановить сертификацию из-за того, что расходы увеличивают финансовое бремя на фермеров.

Потребители с удовольствием тратят деньги на кофе, но с чаем дело обстоит иначе. А ведь затраты на его выращивание растут из года в год. Кроме этого, Кения, сталкиваются с усиливающимися погодными изменениями.

Недавний опрос показал, что лишь каждый пятый работник чайной отрасли в Кении зарабатывает достаточно для обеспечения своей семьи. Главный секретарь по сельскому хозяйству Пол Роно отметил, что затраты на реализацию программы ложатся на чаеразвесочные фабрики и распространяются на фермеров, хотя эти расходы должны покрываться клиентами, пишет The Guardian.

Уточнения

Расхо́ды — затраты, которые ведут к уменьшению экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и/или возникновение обязательств, приводящее к уменьшению капитала организации, за исключением уменьшения вкладов по решению участников (собственников имущества).
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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