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Шоколадный миллионы: Турция увеличила экспорт в Россию почти в три раза

1:39
Экономика

В апреле этого года Турция просто взорвала экспорт шоколада в Россию, увеличив объемы почти в три раза по сравнению с прошлым годом.

Шоколад
Фото: flickr.com by formulatehealth, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Шоколад

Анкара продала шоколада и изделий с его содержанием на рекордные 5,6 миллиона долларов — это максимальные значения за все время торговли между двумя странами.

Если посмотреть на цифры, то за первые четыре месяца 2025 года экспорт турецкого шоколада в Россию составил 19,4 миллиона долларов, что вдвое больше, чем за тот же период в прошлом году. Весь 2024 год поставки составили 41,5 миллиона долларов.

В апреле Россия особенно закупила различные шоколадные продукты на сумму почти 4 миллиона долларов, включая конфеты без алкоголя и шоколад без начинок на 1,1 миллиона долларов. Также были закуплены шоколадные изделия с начинками на 502 тысячи долларов и шоколад в различных формах — на 8 тысяч долларов.

Кроме шоколада, Турция поставила в Россию какао-порошок без подсластителей на 371 тысячу долларов, что является максимальной суммой с июня прошлого года, и какао-масло на 312 тысяч долларов. Интересно, что экспорт какао-порошка в годовом выражении вырос в 3,6 раза, а поставки масла сократились в 2,6 раза, но в месячном выражении они выросли в 4 раза, пишет РИА Новости.

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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