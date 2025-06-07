Сила рубля: почему российская валюта оказалась в числе лидеров мирового рынка

2:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

По данным Bank of America, российский рубль в этом году стал одной из самых успешных валют в мире, подскочив более чем на 40%! Такой рост стал настоящим поворотом по сравнению с обесцениванием валюты в последние два года.

Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стопки монет

Что же поддерживает рубль? По мнению экспертов, укрепление связано не только с ростом доверия инвесторов, но и с контролем за движением капитала и ужесточением экономической политики. Также слабость доллара играет свою роль.

Экономист Брендан МакКенна выделяет три основных причины роста рубля:

1. Центральный банк (ЦБ) России держит высокие процентные ставки на уровне 20% для сдерживания инфляции.

2. Контроль за движением капитала стал строже.

3. Есть некоторые позитивные подвижки в поисках мира между Россией и Украиной.

Высокие ставки делают заимствования дорогими, что снижает спрос на импорт и иностранную валюту. Кроме того, спрос на иностранные товары упал из-за слабого потребления, что помогает рублю, так как банкам не нужно обменивать его на доллары или юани.

Экспортеры, в свою очередь, конвертируют долларовые доходы в рубли, что также увеличивает спрос на российскую валюту. Правительство требует от крупных экспортеров возвращать часть своих доходов в страну и обменивать их на рубли, пишет CNBC.

В первом квартале 2025 года наблюдался избыток потребительской электроники и автомобилей, что тоже сказалось на спросе. В итоге, по данным ЦБ, продажи иностранной валюты крупнейшими экспортерами с января по апрель составили 42,5 млрд долларов, что на 6% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Сокращение денежной массы ЦБ также поддерживает рубль, что отмечает профессор Стив Ханке из Университета Джонса Хопкинса.

Уточнения

Капита́л (от лат. capitalis «главный, основной», от корня caput — «голова, единица, штука», в значении счета скота по головам) — широкий термин, который включает в себя физический капитал (капитальные блага — здания, оборудование, программное обеспечение, запасы), финансовый капитал (деньги), человеческий капитал (образование, обучение, интеллект, навыки, здоровье).





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