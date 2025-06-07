Миллионный иск против Mitsubishi: суд в Сеуле вынес решение в пользу 107-летней Ким

1:18 Your browser does not support the audio element. Экономика

Апелляционный суд Сеула вынес решение в пользу 107-летней южнокорейской женщины, отменив предыдущее решение суда низшей инстанции, которое отклонило иск о возмещении ущерба от японской компании Mitsubishi.

Фото: mitsubishi-motors is licensed under Free More info компания Mitsubishi Motor

Суд решил, что срок исковой давности не истек, и обязал компанию выплатить Ким 100 миллионов вон (примерно 73 400 долларов США) спустя почти 80 лет после её принудительных работ, пишет The Korea Times.

Ким рассказала, что в 1944 году её заставили работать на верфи, принадлежащей японской компании, во время колониального правления Японии над Корейским полуостровом. Первоначально, в 2022 году, суд отклонил её иск, потому что он был подан через три года после признания Верховным судом права корейцев на возмещение ущерба.

Однако апелляционный суд учёл отдельное постановление Верховного суда от 2018 года, которое изменило правила расчета срока исковой давности для таких случаев.

Япония, в свою очередь, утверждает, что все подобные вопросы были решены в рамках договора 1965 года.

Уточнения

Иск — требование, подаваемое в суд, судебное действие истца, обратившегося к помощи суда, чтобы обязать ответчика признать его право или исполнить то, что он должен.





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