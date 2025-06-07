Миллионный иск против Mitsubishi: суд в Сеуле вынес решение в пользу 107-летней Ким

Апелляционный суд Сеула вынес решение в пользу 107-летней южнокорейской женщины, отменив предыдущее решение суда низшей инстанции, которое отклонило иск о возмещении ущерба от японской компании Mitsubishi.
Суд решил, что срок исковой давности не истек, и обязал компанию выплатить Ким 100 миллионов вон (примерно 73 400 долларов США) спустя почти 80 лет после её принудительных работ, пишет The Korea Times.
Ким рассказала, что в 1944 году её заставили работать на верфи, принадлежащей японской компании, во время колониального правления Японии над Корейским полуостровом. Первоначально, в 2022 году, суд отклонил её иск, потому что он был подан через три года после признания Верховным судом права корейцев на возмещение ущерба.
Однако апелляционный суд учёл отдельное постановление Верховного суда от 2018 года, которое изменило правила расчета срока исковой давности для таких случаев.
Япония, в свою очередь, утверждает, что все подобные вопросы были решены в рамках договора 1965 года.
Иск — требование, подаваемое в суд, судебное действие истца, обратившегося к помощи суда, чтобы обязать ответчика признать его право или исполнить то, что он должен.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Пигментные пятна появляются с возрастом, после солнца или прыщей. Как эффективно от них избавиться — рассказываем про лучшие домашние и салонные методы.