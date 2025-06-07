Россияне станут богаче: эксперт спрогнозировал рост зарплат до 120 тысяч рублей

По оценкам Игоря Балынина, доцента Финансового университета, к 2026 году средняя заработная плата в России может достичь 118-120 тысяч рублей.
Такой прогноз обусловлен ростом МРОТ и сохраняющимся недостатком опытных профессионалов.
В интервью РИА Новости Балынин подчеркнул, что тенденция роста зарплат сохранится и в последующие годы, хотя и с меньшей интенсивностью. Тем не менее, этот рост будет опережать инфляцию, обеспечивая поддержание покупательной способности населения.
Эксперт акцентировал внимание на том, что увеличение зарплат будет ощутимым как в номинальном, так и в реальном выражении. Ключевыми драйверами этой динамики станут продолжающийся рост минимального размера оплаты труда и сохраняющийся дефицит квалифицированных кадров на рынке труда.
Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.
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