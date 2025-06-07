Завод мороженого в Новосибирске продают: сделка с миллиардным оборотом

В Новосибирске продается известный завод мороженого "Гудвилл" с годовым оборотом более 1 млрд рублей за 550 млн рублей.
В эту сумму входят производственные мощности, складские запасы сырья и готовой продукции на 270 млн рублей, а также парк авторефрижераторов.
Завод с 20-летней историей производит свыше 100 видов мороженого и имеет собственную розничную сеть в Сибири. В комплект входят современные производственные линии, упаковочное оборудование и холодильные установки.
К особенностям сделки относится переход кредитных обязательств на сумму 400 млн рублей. Завод имеет развитую инфраструктуру с подключёнными коммуникациями, что позволяет расширять производство. Также у него есть все необходимые сертификаты, включая FSSC 22000, и налаженные каналы сбыта, пишет sib.fm.
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