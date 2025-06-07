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Новые выплаты с 1 июля: эти категории пенсионеров получат прибавку автоматически

1:11
Экономика

Депутат Госдумы Алексей Говырин раскрыл детали новых социальных выплат, которые начнут действовать с 1 июля. Главные изменения коснутся пенсионеров и семей с детьми, у которых изменился статус социальной поддержки.

Пожилой мужчина с телефоном
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пожилой мужчина с телефоном

Особое внимание уделяется гражданам, достигшим 80-летнего возраста — им автоматически назначат дополнительную выплату в размере 8907 рублей 70 копеек.

Такая же прибавка положена и тем, кто в июне получил I группу инвалидности. Эти изменения происходят без необходимости подачи дополнительных заявлений.

Пенсионеры, содержащие нетрудоспособных членов семьи, смогут получать дополнительные 2969 рублей 23 копейки за каждого иждивенца (но не более чем за троих), пишет RT.

Важно отметить, что под эту категорию попадают не только несовершеннолетние дети, но и студенты до 23 лет, а также другие родственники на содержании. Все выплаты будут начисляться автоматически, избавляя получателей от бюрократической волокиты.

Уточнения

Социа́льные вы́платы (вы́платы социа́льного хара́ктера) — выплаты работнику, не зависящие от количества и качества труда, и не являющиеся стимулирующими или компенсационными, входят в социальный пакет.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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