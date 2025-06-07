Гипермаркеты вымирают! Что будет с Ашаном и Лентой — шокирующий прогноз

Вице-президент "Опоры России" Владлен Максимов заявил о неизбежном сокращении формата гипермаркетов по всему миру, включая Россию.
По его словам, это общемировой тренд — одни сети перестают открывать новые крупные магазины, другие и вовсе закрывают существующие.
Особое внимание Максимов уделяет формату "магазин у дома", который, по его мнению, изначально был приоритетом для "Магнита". Эксперт признается, что никогда не видел гипермаркетов этой сети в Москве, хотя знает об их существовании.
По его прогнозу, дольше всего на рынке продержатся те ретейлеры, которые изначально специализировались на крупных форматах, в то время как сети, для которых гипермаркеты были побочным направлением, скорее всего, откажутся от них в первую очередь.
Максимов уверен, что закрытие гипермаркетов не ударит по доходам отрасли. Среди возможных стратегий адаптации эксперт называет покупку региональных сетей с меньшими площадями, развитие служб доставки и внедрение инновационных решений.
По его данным, крупнейшие розничные сети демонстрируют стабильные финансовые показатели, и поводов для паники нет, пишет НСН.
Гипермаркет (англицизм hypermarket от др.-греч. ὑπερ- «сверх-» + market «рынок») — предприятие торговли, реализующее продовольственные и непродовольственные товары универсального ассортимента преимущественно по форме самообслуживания.
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