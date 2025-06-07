Гипермаркеты вымирают! Что будет с Ашаном и Лентой — шокирующий прогноз

1:23 Your browser does not support the audio element. Экономика

Вице-президент "Опоры России" Владлен Максимов заявил о неизбежном сокращении формата гипермаркетов по всему миру, включая Россию.

Фото: commons.wikimedia.org by Pit1233, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Ашан

По его словам, это общемировой тренд — одни сети перестают открывать новые крупные магазины, другие и вовсе закрывают существующие.

Какие форматы выиграют от изменений?

Особое внимание Максимов уделяет формату "магазин у дома", который, по его мнению, изначально был приоритетом для "Магнита". Эксперт признается, что никогда не видел гипермаркетов этой сети в Москве, хотя знает об их существовании.

По его прогнозу, дольше всего на рынке продержатся те ретейлеры, которые изначально специализировались на крупных форматах, в то время как сети, для которых гипермаркеты были побочным направлением, скорее всего, откажутся от них в первую очередь.

Как компании адаптируются к новым реалиям?

Максимов уверен, что закрытие гипермаркетов не ударит по доходам отрасли. Среди возможных стратегий адаптации эксперт называет покупку региональных сетей с меньшими площадями, развитие служб доставки и внедрение инновационных решений.

По его данным, крупнейшие розничные сети демонстрируют стабильные финансовые показатели, и поводов для паники нет, пишет НСН.

Уточнения

Гипермаркет ( англицизм hypermarket от др.-греч. ὑπερ- «сверх-» + market «рынок») — предприятие торговли, реализующее продовольственные и непродовольственные товары универсального ассортимента преимущественно по форме самообслуживания.



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