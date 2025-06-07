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От продавщицы до миллиардерши: Forbes составил топ самых богатых женщин

1:03
Экономика

Журнал Forbes представил ежегодный рейтинг женщин-миллиардеров, добившихся успеха самостоятельно.

Женщина с кошельком
Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина с кошельком

Поразительная статистика показывает, что за последнее десятилетие количество self-made миллиардерш в США увеличилось вдвое — с 18 в 2015 году до 38 в текущем году. Это беспрецедентный рост женского предпринимательства в истории Америки.

На вершине рейтинга уже не первый год находится Диана Хендрикс, совладелица строительной компании ABC Supply, чье состояние оценивается в колоссальные 22,3 миллиарда долларов.

Второе место занимает Джуди Фолкнер, основательница Epic Systems — разработчика медицинского программного обеспечения с капиталом 7,8 миллиардов.

Замыкает тройку лидеров Мэриан Илич, владелица сети пиццерий Little Caesars Pizza с годовым оборотом более 5 миллиардов долларов.

Уточнения

Forbes (рус. Форбс) — американский финансово-экономический журнал, одно из наиболее авторитетных и известных экономических печатных изданий в мире. Основан 15 сентября 1917 года Берти Чарлзом Форбсом.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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