От продавщицы до миллиардерши: Forbes составил топ самых богатых женщин

1:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

Журнал Forbes представил ежегодный рейтинг женщин-миллиардеров, добившихся успеха самостоятельно.

Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина с кошельком

Поразительная статистика показывает, что за последнее десятилетие количество self-made миллиардерш в США увеличилось вдвое — с 18 в 2015 году до 38 в текущем году. Это беспрецедентный рост женского предпринимательства в истории Америки.

На вершине рейтинга уже не первый год находится Диана Хендрикс, совладелица строительной компании ABC Supply, чье состояние оценивается в колоссальные 22,3 миллиарда долларов.

Второе место занимает Джуди Фолкнер, основательница Epic Systems — разработчика медицинского программного обеспечения с капиталом 7,8 миллиардов.

Замыкает тройку лидеров Мэриан Илич, владелица сети пиццерий Little Caesars Pizza с годовым оборотом более 5 миллиардов долларов.

Уточнения

Forbes (рус. Форбс) — американский финансово-экономический журнал, одно из наиболее авторитетных и известных экономических печатных изданий в мире. Основан 15 сентября 1917 года Берти Чарлзом Форбсом.



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