Самые экзотические рейсы Аэрофлота времён СССР

В советскую эпоху Аэрофлот был не просто крупнейшей авиакомпанией в мире — он был целым авиационным мини-советом: пассажирские рейсы, санитарная авиация, полярная доставка, секретные маршруты и даже полёты в тропики.
Ниже — подборка самых экзотических, странных и неожиданных рейсов Аэрофлота времён СССР.
1. Москва — Гавана (Куба)
Протяжённость: 11 800 км, один из самых длинных беспосадочных рейсов мира в то время. Перелёт через Атлантику на Ил-62 — с советским флагом и "Боингом" на хвосте, условно говоря.
Куба считалась "тропическим аванпостом социализма", и рейс выполнялся регулярно — часто с делегациями, студентами, военными и, по слухам, "специальными грузами".
2. Тикси — Северный полюс — Диксон
Настоящий арктический маршрут по системе дрейфующих научных станций и полярных баз. Использовались Ан-2, Ил-14, позднее — Ан-12 и Ил-18, посадка на лёд.
Иногда доставляли почту, иногда — учёных, иногда — бетонные блоки. И всё это в условиях минуса 50.
3. Москва — Кандагар (Афганистан)
Рейс в Афганистан в 1980-х — в разгар войны.
Формально — "гражданская доставка", на деле часто военно-гуманитарный маршрут.
Легендарный случай: в 1985 году Ту-154 был угнан в Кандагар, и экипаж неделю жил под прицелом.
4. Москва — Лаос/Вьентьян
Дальний, редкий рейс в юго-восточную Азию, часть социалистического "братства" в джунглях. Часто обслуживался грузопассажирскими Ил-76.
Летали советские военные советники, техники, а также оружие — всё это оформлялось под видом гуманитарных рейсов.
5. Москва — Мапуту (Мозамбик)
Да-да, Аэрофлот летал даже в Африку — вглубь Африки.
Мозамбик, Гвинея, Ангола, Эфиопия — всё это было ареной "холодной войны на юге". Перевозились студенты, инженеры, дипломаты, строители.
Иногда рейсы длились двое суток с пересадками (Москва — Триполи — Лагос — Лусака — Мапуту).
6. Хабаровск — Южно-Курильск (на амфибии Бе-12)
Экзотический рейс на летающей лодке! Использовался для доставки грузов и пассажиров на удалённые острова, когда не было полос.
Вылет — с Хабаровска или Владивостока, посадка — прямо на море или озеро.
7. Ташкент — Урумчи (Китай)
Один из немногих советско-китайских рейсов в 1980-х на фоне натянутых отношений. Использовался в том числе для доставки техники, станков и специалистов по восстановлению контактов с западным Китаем. Летали Ту-134, иногда Ил-18.
8. Москва — Пхеньян (КНДР)
Советско-северокорейское сотрудничество. Пассажиры — инженеры, военные, переводчики, сотрудники спецслужб.
Иногда рейсы продолжались в Хабаровск, Владивосток и даже до Нагои (Япония), в обход дипломатических формальностей.
9. Секретные рейсы на Байконур
Многие рейсы в Казахстан (Байконур, Приозёрск, Жезказган) шли без указания в расписаниях. Фактически обслуживали космодром, полигоны и закрытые города.
Использовались Ан-24, Ил-62, Ту-154, в зависимости от груза и задач.
Аэрофлот имел самый разнообразный парк в мире: от легкомоторных Ан-2 до тяжёлых Ил-76, летающих лодок, вертолётов Ми-4 и Ми-8, и даже воздушных "химлабораторий" и метеостанций. Летали в жару +45°C и мороз -60°C, над джунглями, пустынями, ледниками и горными хребтами.
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