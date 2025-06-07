Самые экзотические рейсы Аэрофлота времён СССР

4:15 Your browser does not support the audio element. Экономика Производство Авиация

В советскую эпоху Аэрофлот был не просто крупнейшей авиакомпанией в мире — он был целым авиационным мини-советом: пассажирские рейсы, санитарная авиация, полярная доставка, секретные маршруты и даже полёты в тропики.

Фото: commons.wikimedia.org by Alf van Beem, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ту-114

Ниже — подборка самых экзотических, странных и неожиданных рейсов Аэрофлота времён СССР.

1. Москва — Гавана (Куба)

Протяжённость: 11 800 км, один из самых длинных беспосадочных рейсов мира в то время. Перелёт через Атлантику на Ил-62 — с советским флагом и "Боингом" на хвосте, условно говоря.

Куба считалась "тропическим аванпостом социализма", и рейс выполнялся регулярно — часто с делегациями, студентами, военными и, по слухам, "специальными грузами".

2. Тикси — Северный полюс — Диксон

Настоящий арктический маршрут по системе дрейфующих научных станций и полярных баз. Использовались Ан-2, Ил-14, позднее — Ан-12 и Ил-18, посадка на лёд.

Иногда доставляли почту, иногда — учёных, иногда — бетонные блоки. И всё это в условиях минуса 50.

3. Москва — Кандагар (Афганистан)

Рейс в Афганистан в 1980-х — в разгар войны.

Формально — "гражданская доставка", на деле часто военно-гуманитарный маршрут.

Легендарный случай: в 1985 году Ту-154 был угнан в Кандагар, и экипаж неделю жил под прицелом.

4. Москва — Лаос/Вьентьян

Дальний, редкий рейс в юго-восточную Азию, часть социалистического "братства" в джунглях. Часто обслуживался грузопассажирскими Ил-76.

Летали советские военные советники, техники, а также оружие — всё это оформлялось под видом гуманитарных рейсов.

5. Москва — Мапуту (Мозамбик)

Да-да, Аэрофлот летал даже в Африку — вглубь Африки.

Мозамбик, Гвинея, Ангола, Эфиопия — всё это было ареной "холодной войны на юге". Перевозились студенты, инженеры, дипломаты, строители.

Иногда рейсы длились двое суток с пересадками (Москва — Триполи — Лагос — Лусака — Мапуту).

6. Хабаровск — Южно-Курильск (на амфибии Бе-12)

Экзотический рейс на летающей лодке! Использовался для доставки грузов и пассажиров на удалённые острова, когда не было полос.

Вылет — с Хабаровска или Владивостока, посадка — прямо на море или озеро.

7. Ташкент — Урумчи (Китай)

Один из немногих советско-китайских рейсов в 1980-х на фоне натянутых отношений. Использовался в том числе для доставки техники, станков и специалистов по восстановлению контактов с западным Китаем. Летали Ту-134, иногда Ил-18.

8. Москва — Пхеньян (КНДР)

Советско-северокорейское сотрудничество. Пассажиры — инженеры, военные, переводчики, сотрудники спецслужб.

Иногда рейсы продолжались в Хабаровск, Владивосток и даже до Нагои (Япония), в обход дипломатических формальностей.

9. Секретные рейсы на Байконур

Многие рейсы в Казахстан (Байконур, Приозёрск, Жезказган) шли без указания в расписаниях. Фактически обслуживали космодром, полигоны и закрытые города.

Использовались Ан-24, Ил-62, Ту-154, в зависимости от груза и задач.

Аэрофлот имел самый разнообразный парк в мире: от легкомоторных Ан-2 до тяжёлых Ил-76, летающих лодок, вертолётов Ми-4 и Ми-8, и даже воздушных "химлабораторий" и метеостанций. Летали в жару +45°C и мороз -60°C, над джунглями, пустынями, ледниками и горными хребтами.

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