Иск на 250 миллионов: Минобороны выступил в качестве истца против Института инженерной физики

1:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министерство обороны РФ обратилось в суд с иском к АНО "Институт инженерной физики" о взыскании 250 млн рублей.

Фото: flickr.com by Joe Gratz, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Молоток судьи

В исковом заявлении указано, что Минобороны России, выступая в качестве истца, предъявило финансовые претензии к АНО "Институт инженерной физики", обозначенному как ответчик. Общая сумма заявленных требований составляет 253 млн 325 тыс. 129 рублей.

Представители Арбитражного суда Москвы подтвердили ТАСС факт принятия данного иска к рассмотрению.

Ранее стало известно, что "Тефида", чьи 100% акций и ключевые активы были переданы в доход государства по иску Генпрокуратуры в марте 2024 года, сообщила, что ее суда вышли из территориальных вод РФ с нарушением судебного запрета. Регистрационные изменения о переходе прав собственности к России были оформлены в начале марта 2025 года.

Уточнения

Иск — требование, подаваемое в суд, судебное действие истца, обратившегося к помощи суда, чтобы обязать ответчика признать его право или исполнить то, что он должен.





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