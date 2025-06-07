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Маск против Трампа: из-за конфликта планы по привлечению 5 млрд для xAI зависли в воздухе

1:14
Экономика

Разногласия между американским президентом Дональдом Трампом и предпринимателем Илоном Маском могут создать препятствия для планов xAI по привлечению 5 миллиардов долларов путем выпуска облигаций.

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Фото: freepik.com is licensed under Free More info
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Сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на осведомленные источники. Как утверждают источники издания, возникший конфликт между Трампом и Маском вызвал обеспокоенность у финансистов. Инвесторы, участвовавшие в обсуждении с представителями xAI, внимательно следили за развитием их публичной полемики. Планировалось, что привлеченные 5 миллиардов долларов будут направлены на строительство дата-центров для поддержки развития чат-бота Grok, работающего на основе искусственного интеллекта.

Причиной конфликта стало недовольство Маска бюджетным планом, предложенным президентом США. По мнению Маска, принятие этого законопроекта может привести к увеличению государственного долга и свести на нет усилия департамента по повышению эффективности работы федерального правительства (DOGE). 3 июня в социальной сети X Маск резко раскритиковал законопроект, назвав его "отвратительным".

Уточнения

Поле́мика (др.-греч. πολεμικά — «военные дела, военное искусство» от πολέμιος — «противник; вражеский, враждебный») — разновидность спора для утверждения своей точки зрения по обсуждаемому вопросу в политической, философской, литературной или художественной сферах.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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