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318 новых рабочих мест и налоговые преференции: что стоит за новым проектом по выпуску тракторов в Краснодарском крае

1:33
Экономика

В Краснодарском крае дан старт крупномасштабному проекту, цель которого — освоение выпуска шести различных моделей колесных тракторов.

трактор
Фото: commons.wikimedia.org by Vian, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
трактор

Инвестиции в размере более 1,6 миллиарда рублей будут направлены на модернизацию производственных мощностей в станице Староминской, как сообщает ИА KrasnodarMedia, ссылаясь на пресс-службу краевого парламента.

"Этот проект особенно важен в условиях санкций, — подчеркнул председатель ЗСК Юрий Бурлачко. — Собственное производство сельхозтехники укрепит позиции кубанских аграриев и станет новым этапом в сотрудничестве с Беларусью".

Законодательное собрание Краснодарского края одобрило специальный инвестиционный договор, предусматривающий предоставление налоговых преференций для данного предприятия. Ожидается, что в течение десяти лет новый завод произведет продукцию на общую сумму 105,5 миллиарда рублей и обеспечит создание 318 новых рабочих мест.

Предприятие планирует осуществлять не только сборку тракторов, но и постепенно локализовать производство основных узлов и компонентов. Запуск серийного производства и выпуск первых тракторов запланирован на 2026 год. Инвесторам предоставляются льготные условия в виде "налоговых каникул" — нулевая ставка налога на прибыль и освобождение от уплаты налога на имущество на весь период действия инвестиционного соглашения.

Уточнения

Инве́стор — лицо или организация (в том числе коммерческое предприятие, государство и так далее), размещающие капитал с целью последующего получения прибыли (осуществляет инвестиции).

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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