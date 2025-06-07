Как компании защищаются от рисков: стратегии на 2025 год

Согласно исследованиям, большинство организаций (62%) устанавливают и периодически корректируют границы приемлемого риска.
За последний год в два раза увеличилось количество компаний, использующих качественный анализ для оценки влияния рисков на бюджетное планирование, достигнув 47%. Количественный анализ наиболее часто применяется в управлении проектами (61%), инвестициях и бюджетном планировании (52%), тогда как стратегическое планирование учитывает влияние рисков в 38% компаний. Вдвое увеличилось число организаций (до 65%), которые прибегают к независимой проверке оценки рисков и бэк-тестированию, используя ресурсы внутренних аудиторов или внешних специалистов.
Опрос выявил, что ключевые риски для бизнеса в 2025 году связаны с изменениями в бизнес-процессах из-за геополитической обстановки (47%), новыми нормативными требованиями (35%), сбоями в поставках (34%), а также падением спроса и утратой рынков (31%). В перспективе от трех до пяти лет на первый план выходят другие риски: трудности с привлечением квалифицированных кадров (59%), геополитические факторы (44%), ужесточение законодательства (41%) и киберугрозы (33%), пишет "Ъ".
Ауди́тор (лат. auditor — слушающий) — лицо, занимающееся аудитом (ревизией бухгалтерских книг, документов и отчётности) и консультационной деятельностью, связанной с наладкой бухгалтерского учёта.
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