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Цены на черешню взлетели! Главная причина увеличения стоимости

1:47
Экономика

В Тюменской области в первой половине мая 2025 года отмечен рост цен на клубнику и черешню по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Черешня
Фото: Own work by Natubico, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Черешня

Об этом сообщает РБК Тюмень со ссылкой на Константина Калугина, основателя "Ценозавра", облачного сервиса, отслеживающего и анализирующего цены на продукты.

По данным сервиса, стоимость клубники увеличилась в среднем на 51%, достигнув 941 рубля за килограмм, а черешня подорожала на 21,1%, до 701 рубля за килограмм. Дмитрий Морковкин, доцент Финансового университета при правительстве РФ, связывает это с неблагоприятными погодными условиями весной, которые второй год подряд негативно влияют на сельское хозяйство и, как следствие, на стоимость продукции.

Морковкин отмечает, что резкое похолодание и снегопады, последовавшие за периодом тёплой погоды с температурой выше +20 градусов, когда растения начали вегетацию, вызывают опасения. В некоторых регионах цветущие фруктовые деревья оказались под снегом. Согласно предварительным данным, из-за апрельских заморозков в Краснодарском крае пострадало около трети садов черешни. Меньше пострадали поздние сорта, что позволит частично компенсировать потери.

Эксперт также подчеркивает, что российские ягоды и фрукты активно замещают импорт, что потенциально может оказать положительное влияние на ценовую ситуацию. В 2025 году из федерального бюджета будет выделено 7,5 млрд рублей на развитие плодово-ягодных культур.

Уточнения

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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