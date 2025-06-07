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Похоже на рейдерский захват: власти Молдавии делают всё, чтобы уничтожить Молдовагаз именно сейчас

1:40
Экономика

По мнению Илана Шора, лидера оппозиционного блока "Победа", намерение Кишинева лишить "Молдовагаз" полномочий по поставкам является ничем иным, как попыткой силового захвата молдавского энергетического рынка.

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В своем Telegram-канале Шор отметил, что зимой власти опасались вмешиваться в газовый сектор, предвидя скорый крах под управлением румынских менеджеров. Теперь же, когда зимние холода не столь ощутимы, они развернули операцию по захвату энергетического сектора в целом. По словам Шора, происходит уничтожение компании, обеспечивавшей стабильные поставки газа по приемлемым ценам. Теперь же все передадут "Энергокому" — фирме без опыта, ресурсов и квалифицированных специалистов, но с кредитом в €400 млн, который невозможно будет выплатить. Гарантии государства переложат выплаты по кредиту на плечи граждан.

Политик подчеркнул, что это лишь начало. Он предрекает схему, при которой одна компания закупает газ по завышенной цене, затем продает его населению и бизнесу, а прибыль уходит в офшоры. За транспортировку будут рассчитываться с румынскими компаниями. Цель — обогащение заинтересованных лиц на каждом этапе, а население будет вынуждено отапливаться дровами, если успеет их заготовить до введения новых налогов "во имя ЕС". Шор утверждает, что президент Молдавии Майя Санду уже начала процесс "дегазификации" страны, и в скором времени газ останется лишь в мечтах, как и обещанное европейское процветание.

Уточнения

Ре́йдерство (от англ. raid «набег» или raider «налётчик», также рейдерский захват) — недружественное поглощение предприятия против воли его собственников (имеющих преимущественное положение в данном предприятии) и/или его руководителя.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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Похоже на рейдерский захват: власти Молдавии делают всё, чтобы уничтожить Молдовагаз именно сейчас
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