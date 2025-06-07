Неизвестные детали сделки: Росхим стал владельцем Башкирской содовой компании

2:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

Контрольный пакет акций (57,43%), принадлежавший государству в крупнейшем российском производителе соды АО "Башкирская содовая компания" (БСК) приобретен холдингом АО "Росхим".

Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Трое деловых людей за столом заключают сделку и жмут руки

Большая часть этого пакета акций, начиная с 2023 года, уже находилась под управлением "Росхима" на основании президентского указа. Однако в начале марта 2025 года Владимир Путин принял решение исключить БСК из списка стратегически важных предприятий и отменить доверительное управление акциями компании.

В "Росхиме" подтвердили факт заключения сделки, но уточнили, что 11,7% от приобретенного пакета акций будут переданы в доверительное управление структурам Республики Башкортостан. Это позволит региону сохранить контроль над деятельностью БСК, так как вместе с ранее переданным республиканским властям пакетом (38,4%), под контролем республики останется 50,1% акций компании.

Генеральный директор АО "Росхим" Эдуард Давыдов, чьи слова передал представитель холдинга РБК, подчеркнул, что компания стремится к комплексному развитию химической промышленности и достижению технологического лидерства в соответствии с утвержденной стратегией развития химпрома России. Это, по его словам, позволит снизить зависимость отрасли от импорта и укрепить позиции России на мировом рынке химической продукции. "Росхим" планирует продолжить реализацию всех запланированных инвестиционных проектов для обеспечения стабильного развития и модернизации предприятий.

Сумма сделки и прочие условия не разглашаются "Росхимом". Представитель компании заявил, что в качестве первоочередных инвестиций планируется запуск производства эмульсионного ПВХ для снижения зависимости рынка от импорта и строительство нового корпуса ТЭЦ с установкой двух паровых котлов мощностью 90 тонн в час, пишет РБК.

Уточнения

А́кция (нем Aktie, от лат. actio — [помимо прочего] право (на что-то), которое может быть отстояно в суде) — эмиссионная ценная бумага, доля владения компанией, закрепляющая права её владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации, пропорционально количеству акций, находящихся в собственности у владельца.





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