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Энергетический кризис добрался и до Британии: застройщикам запретили греть дома газом

1:09
Экономика

Застройщики в Англии будут обязаны интегрировать солнечные панели в крыши и использовать тепловые насосы в большинстве новых жилых зданий.

Ключи
Фото: unsplash.com by Jakub Żerdzicki is licensed under Free to use under the Unsplash License
Ключи

Учитывая значительную долю выбросов углерода, приходящуюся на газовое отопление жилых домов в Великобритании, FHS потребует, чтобы новые дома в Англии демонстрировали более низкие показатели выбросов углекислого газа по сравнению с теми, что построены в соответствии с действующими нормативами.

Правительство подчеркнуло, что данные меры помогут сократить расходы на электроэнергию для населения и укрепить энергетическую безопасность страны.

"Солнечные панели способны сэкономить сотни фунтов на счетах за электроэнергию, поэтому логично, что они будут устанавливаться в новых домах в качестве стандартного оборудования. Наши планы реализуют это", — заявил министр энергетики Эд Милибэнд.

По оценкам Desnz, установка солнечных панелей на крыше дома в Великобритании может принести экономию в размере около 530 фунтов стерлингов (около 57 тыс. руб.) в год, пишет The Standard.

Уточнения

Тепловой насос или теплонасос — тепловая машина, устройство для переноса тепловой энергии от источника к потребителю.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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