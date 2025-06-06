Без шума и паники: Венгрия укрепляет связи с Россией ради стабильности

2:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

Когда Европа всё чаще сталкивается с перебоями в поставках энергоресурсов, Венгрия, похоже, уверенно смотрит в будущее. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто сообщил, что получил твёрдые гарантии от России по продолжению поставок газа и нефти.

Фото: flickr.com by Thomas Depenbusch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ будапешт

В беседе с российским вице-премьером Александром Новаком Сийярто подтвердил, что энергетическое сотрудничество двух стран остаётся стабильным.

"Мы с Александром Новаком сегодня рассмотрели состояние венгерско-российского энергетического сотрудничества и установили, что поставки нефти и природного газа из России продолжают беспрепятственно поступать в Венгрию, за что я выразил ему свою благодарность", — он выразил благодарность за надёжную поставку энергоносителей.

Россия, по словам венгерского министра, не только продолжит поставки, но и сохранит необходимую юридическую основу, чтобы ничто не мешало транзиту.

"Россия играет в этом ключевую роль, и даже не по политическим, а по географическим причинам"— не стал скрывать Сийярто, что видит в России ключевого партнёра по объективным причинам.

При этом министр подчеркнул, что Европа сама спровоцировала энергетический кризис, и на этом фоне Венгрия делает всё возможное, чтобы защитить своих граждан от скачков цен.

После предыдущего разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым Сийярто отметил, что отказ от сотрудничества с Москвой в области энергетики приведёт к резкому росту коммунальных платежей для венгров — в разы.

В 2024 году в Венгрию было поставлено рекордное количество газа — 8,6 млрд кубометров. А в 2025-м страна планирует получить до 8 млрд кубометров по газопроводу "Турецкий поток" — почти на полную мощность трубы.

Уточнения

Энерге́тика — область хозяйственно-экономической деятельности человека, совокупность больших естественных и искусственных подсистем, служащих для преобразования, передачи, накопления и использования энергетических ресурсов всех видов.



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