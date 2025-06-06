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248,2 млрд долларов: золотой запас России обновился

1:08
Экономика

Золотой запас России в мае был оценен в 248,2 миллиарда долларов. Этот показатель соответствует 36,5% от общего объема международных резервов страны.

Слитки золота
Фото: commons.wikimedia.org by Gold&Co, Goldankauf Wien, Handel mit Edelmetallen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Слитки золота

В мае доля золота в совокупных российских активах поднялась до 36,5% по сравнению с 36,3% месяцем ранее. Это наивысший уровень с октября 1999 года.

Также известно, что международные резервы России за май увеличились на 0,02%, что соответствует 108 миллионам долларов, и достигли 680,379 миллиарда долларов.

Однако в период с 9 по 16 мая наблюдалось снижение международных резервов на 2,9%, или на 19,8 миллиарда долларов, до уровня 667,5 миллиарда долларов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Банка России.

 

Уточнения

Акти́в (англ  asset) — часть бухгалтерского баланса (левая сторона), отражающая состав и стоимость имущества организации на определённую дату; совокупность имущества, принадлежащего юридическому лицу или предпринимателю.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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