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Коваль раскрыл, почему Польше не стоит бояться торговых изменений с Украиной

1:13
Экономика

Прекращение действия торговых льгот Украины с Евросоюзом во второй половине 2025 года может привести к потерям украинского экспорта примерно на 800 млн долларов.

Мужчина подписывает документы
Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина подписывает документы

Однако министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль смотрит на ситуацию с оптимизмом.

Сегодня истекает режим беспошлинной торговли между Украиной и ЕС, и многие задаются вопросом, что будет дальше, в том числе и в Польше. Коваль уверил, что полякам не стоит опасаться, так как Украина закупает у Польши гораздо больше товаров, чем продает.

Министр рассказал о нескольких встречах с польскими официальными лицами, одна из которых длилась целых четыре часа. Он также упомянул, что импорт горючего из Польши резко увеличился: если в 2021 году Украина импортировала 26 тыс. тонн дизельного топлива, то в прошлом году этот объем вырос до 1,5 млн тонн от польского завода "Орлен". Коваль отметил, что это увеличение составило более чем 50 раз, передает "День.LIVE".

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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