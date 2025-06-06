Коваль раскрыл, почему Польше не стоит бояться торговых изменений с Украиной

1:13 Your browser does not support the audio element. Экономика

Прекращение действия торговых льгот Украины с Евросоюзом во второй половине 2025 года может привести к потерям украинского экспорта примерно на 800 млн долларов.

Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мужчина подписывает документы

Однако министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль смотрит на ситуацию с оптимизмом.

Сегодня истекает режим беспошлинной торговли между Украиной и ЕС, и многие задаются вопросом, что будет дальше, в том числе и в Польше. Коваль уверил, что полякам не стоит опасаться, так как Украина закупает у Польши гораздо больше товаров, чем продает.

Министр рассказал о нескольких встречах с польскими официальными лицами, одна из которых длилась целых четыре часа. Он также упомянул, что импорт горючего из Польши резко увеличился: если в 2021 году Украина импортировала 26 тыс. тонн дизельного топлива, то в прошлом году этот объем вырос до 1,5 млн тонн от польского завода "Орлен". Коваль отметил, что это увеличение составило более чем 50 раз, передает "День.LIVE".

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.



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