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Устрицы станут местными: уникальный проект Севастополя

1:12
Экономика

В Севастополе разрабатывается первый в городе устричный питомник, который поможет преодолеть зависимость от иностранных поставщиков спата (молодь устриц).

устрицы
Фото: Freepik by Racool_studio is licensed under Рublic domain
устрицы

Директор компании НИО "Марикультура" Владислав Шенявский сообщил, что ранее молодь приходилось закупать за границей, но теперь устрицы собираются сделать местными.

Это стало возможным благодаря усилиям специалистов, которые разработали уникальные штормоустойчивые фермы и освоили передовые методы выращивания и обработки устриц, как сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

Заместитель директора департамента сельского хозяйства и потребительского рынка города Василий Макоед отметил, что с 2019 года общий размер субсидий для отраслевого бизнеса составил 25 млн рублей. В этом году господдержка рыбоводных предприятий увеличилась до почти 9 млн рублей, учитывая последствия шторма 2023 года и сложности с выходом в море. Выделенные средства помогли сохранить рабочие места, закупить необходимое оборудование и молодь устриц, пишет Fishnews.

Уточнения

Субси́дия (от лат. subsidium — помощь, поддержка) — выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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