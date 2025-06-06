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Мэр литовского Каунаса продал свой рыбный бизнес в России: что скрывается за сделкой

1:12
Экономика

Висвалдас Матиёшайтис, мэр Каунаса — второго по величине города Литвы, продал свой бизнес по производству рыбных и других продуктов питания в России и восточных постсоветских странах за более чем €100 млн.

Деловая женщина с документами
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Деловая женщина с документами

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на BNS. По словам члена правления литовской материнской компании Viciunu grupe Дайнюса Матиёшайтиса, доли бизнеса в России, Белоруссии, Казахстане и других русскоязычных рынках (за исключением Украины) были проданы за сумму чуть больше €100 млн.

Холдинг, одним из крупнейших акционеров которого является мэр, продал российской компании Ocean Group фабрику по производству крабовых палочек и других морепродуктов в Калининградской области, а также еще семь предприятий в восточных постсоветских странах — всего 15 фирм. Сделка была завершена в 2024 году, но сумма оставалась неизвестной до недавнего времени.

После начала кризиса на Украине мэр Каунаса подвергался критике со стороны радикальных литовских политиков за продолжение бизнеса с Россией.

Уточнения

Би́знес (англ. business — дело, занятие, предприятие; русский язык заимствовал слово, возможно, через посредство фр. business или непосредственно из английского), также предпринимательство — деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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