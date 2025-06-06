Вьетнам получил СПГ из России: что это значит для энергетики региона

Партия сжиженного природного газа (СПГ) была доставлена с завода Сахалин-2 на регазификационный терминал Cai Mep LNG на юге Вьетнама.
10 апреля 2025 г. — партия СПГ была отгружена с терминала производственного комплекса Пригородное проекта Сахалин-2 на танкер-газовоз Blue Dragon 1 (ранее известный как Stena Blue Sky).
25 мая — судно прибыло в порт Фу Ми, где расположен импортный терминал Cai Mep LNG.
Длительный срок перехода Blue Dragon 1 до порта во Вьетнаме составил 45 дней, в то время как обычно такой рейс занимает около 11 дней, но причины этого задержания не уточняются.
Cai Mep LNG получил свой первый груз из России, что стало важным событием, так как это первый случай поставки газа от производителя СПГ в страну. Полученная партия будет использоваться для тестирования в рамках подготовки терминала к запуску, согласно Neftegaz.RU.
Термина́л (англ. terminal «предел, конец, конечный») — конечная часть некой системы, которая обеспечивает связь системы с внешней средой.
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