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Вьетнам получил СПГ из России: что это значит для энергетики региона

1:07
Экономика

Партия сжиженного природного газа (СПГ) была доставлена с завода Сахалин-2 на регазификационный терминал Cai Mep LNG на юге Вьетнама. 

Танкер с СПГ
Фото: commons.wikimedia.org by Hannes Grobe, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Танкер с СПГ

10 апреля 2025 г. — партия СПГ была отгружена с терминала производственного комплекса Пригородное проекта Сахалин-2 на танкер-газовоз Blue Dragon 1 (ранее известный как Stena Blue Sky).

25 мая — судно прибыло в порт Фу Ми, где расположен импортный терминал Cai Mep LNG.

Длительный срок перехода Blue Dragon 1 до порта во Вьетнаме составил 45 дней, в то время как обычно такой рейс занимает около 11 дней, но причины этого задержания не уточняются.

Cai Mep LNG получил свой первый груз из России, что стало важным событием, так как это первый случай поставки газа от производителя СПГ в страну. Полученная партия будет использоваться для тестирования в рамках подготовки терминала к запуску, согласно Neftegaz.RU.

 

Уточнения

Термина́л (англ. terminal «предел, конец, конечный») — конечная часть некой системы, которая обеспечивает связь системы с внешней средой.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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