Лента готовит крупную сделку: гипермаркеты Магнита переходят под её контроль

1:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

Сеть "Магнит" (MOEX: MGNT) решила избавиться от своих гипермаркетов, сосредоточившись на развитии маленьких форматов, таких как магазины "у дома" и ультрамалые объекты.

Фото: commons.wikimedia.org by Andrey Butko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Офис магазина "Магнит"

Основным претендентом на эти торговые площади является сеть "Лента", которая демонстрирует положительную динамику, несмотря на замедление роста всего сегмента.

Потребители все чаще предпочитают доставку продуктов, что делает визиты в большие магазины менее популярными.

Собеседники "Ъ” сообщили, что "Лента" рассматривает возможность покупки гипермаркетов "Магнита". Однако пока неясно, будут ли в сделку вовлечены все объекты или только часть из них. "Магнит" также рассматривает возможность продажи всех крупных объектов, включая гипермаркеты и супермаркеты, чтобы сосредоточиться на развитии малоформатных концепций. Ранее компания уже заявляла о намерении увеличить число магазинов "у дома" и ультрамалых магазинов "Заряд от Магнита" (до 100 кв. м каждый), согласно "Ъ".

Уточнения

Би́знес (англ. business — дело, занятие, предприятие; русский язык заимствовал слово, возможно, через посредство фр. business или непосредственно из английского), также предпринимательство — деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.





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