Лента готовит крупную сделку: гипермаркеты Магнита переходят под её контроль

Сеть "Магнит" (MOEX: MGNT) решила избавиться от своих гипермаркетов, сосредоточившись на развитии маленьких форматов, таких как магазины "у дома" и ультрамалые объекты.
Основным претендентом на эти торговые площади является сеть "Лента", которая демонстрирует положительную динамику, несмотря на замедление роста всего сегмента.
Потребители все чаще предпочитают доставку продуктов, что делает визиты в большие магазины менее популярными.
Собеседники "Ъ” сообщили, что "Лента" рассматривает возможность покупки гипермаркетов "Магнита". Однако пока неясно, будут ли в сделку вовлечены все объекты или только часть из них. "Магнит" также рассматривает возможность продажи всех крупных объектов, включая гипермаркеты и супермаркеты, чтобы сосредоточиться на развитии малоформатных концепций. Ранее компания уже заявляла о намерении увеличить число магазинов "у дома" и ультрамалых магазинов "Заряд от Магнита" (до 100 кв. м каждый), согласно "Ъ".
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