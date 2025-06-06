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Еврозона расширяется: Болгария выполнила все условия для смены валюты

1:08
Экономика

Европейский союз одобрил вступление Болгарии в еврозону.

Евросоюз
Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Евросоюз

С 1 января следующего года страна заменит национальную валюту лев на евро. Это сделает Болгарию 21-м членом, принявшим евро.

Чтобы попасть в еврозону, Болгария должна была выполнить критерии, такие как низкая инфляция и стабильный обменный курс. Европейская комиссия и ЕЦБ подтвердили, что страна соответствует всем требованиям.

Изначально половина населения была против перехода на евро из-за страха инфляции. Ожидается, что вступление в еврозону приведет к снижению процентных ставок и улучшению трансграничной торговли. Кроме того, Болгария получит право голоса в денежно-кредитной политике еврозоны.

Несмотря на обеспокоенность по поводу коррупции, ЕС отметил, что Болгария достигла достаточного прогресса для смены валюты. Национальную валюта Болгарии можно будет обменивать в банках в течение ограниченного времени и неограниченно в Болгарском национальном банке, пиишет independent.

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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