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Россия запускает миллиардный космический проект — но в чём его главная цель

1:43
Экономика

Космос снова стал приоритетом. Россия готова вложить в него рекордную сумму — около 4,4 триллиона рублей. Это не просто амбиции, а стратегический план, рассчитанный до 2036 года.

Спутник
Фото: Freepik by vecstock
Спутник

Что известно на данный момент

Обновлённый национальный проект по космосу получил мощную финансовую поддержку. Об этом сообщил Михаил Мишустин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

"На мероприятия обновленного нацпроекта по космосу предлагается выделить из федерального бюджета около 4,4 трлн рублей до 2036 года, в том числе 1,7 трлн в течение ближайших шести лет", — доложил премьер президенту.

Финансовая разбивка

  • Общая сумма — 4,4 трлн рублей;
  • Из них 1,7 трлн планируется потратить уже в ближайшие шесть лет.

Такое масштабное вложение — это не просто цифры. Это сигнал о том, что в ближайшие годы страна планирует серьёзно усилить своё присутствие в космосе, развивать технологии, инфраструктуру и научные программы.

Что это значит для страны

  • Новый виток в космической гонке;
  • Развитие спутниковых и исследовательских программ;
  • Создание высокотехнологичных рабочих мест;
  • Привлечение молодых специалистов в отрасль.

Такой долгосрочный и щедро профинансированный проект способен изменить не только положение России на орбите, но и в экономике: инвестиции в науку и технологии всегда дают мощный толчок другим секторам.

Уточнения

Национальные проекты — проекты федерального уровня, выдвигаемые Президентом и Правительством Российской Федерации в разные годы.

Бюдже́т (от старонормандского bougette в знач. кошелёк, сумка, мешок с деньгами) — финансовый план определённого субъекта (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемый на определённый период времени, обычно на один год.

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Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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