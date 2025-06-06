Россия запускает миллиардный космический проект — но в чём его главная цель

1:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

Космос снова стал приоритетом. Россия готова вложить в него рекордную сумму — около 4,4 триллиона рублей. Это не просто амбиции, а стратегический план, рассчитанный до 2036 года.

Фото: Freepik by vecstock Спутник

Что известно на данный момент

Обновлённый национальный проект по космосу получил мощную финансовую поддержку. Об этом сообщил Михаил Мишустин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

"На мероприятия обновленного нацпроекта по космосу предлагается выделить из федерального бюджета около 4,4 трлн рублей до 2036 года, в том числе 1,7 трлн в течение ближайших шести лет", — доложил премьер президенту.

Финансовая разбивка

Общая сумма — 4,4 трлн рублей;

Из них 1,7 трлн планируется потратить уже в ближайшие шесть лет.

Такое масштабное вложение — это не просто цифры. Это сигнал о том, что в ближайшие годы страна планирует серьёзно усилить своё присутствие в космосе, развивать технологии, инфраструктуру и научные программы.

Что это значит для страны

Новый виток в космической гонке;

Развитие спутниковых и исследовательских программ;

Создание высокотехнологичных рабочих мест;

Привлечение молодых специалистов в отрасль.

Такой долгосрочный и щедро профинансированный проект способен изменить не только положение России на орбите, но и в экономике: инвестиции в науку и технологии всегда дают мощный толчок другим секторам.

Уточнения

Национальные проекты — проекты федерального уровня, выдвигаемые Президентом и Правительством Российской Федерации в разные годы.



Бюдже́т (от старонормандского bougette в знач. кошелёк, сумка, мешок с деньгами) — финансовый план определённого субъекта (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемый на определённый период времени, обычно на один год.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.