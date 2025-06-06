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Итальянский бренд Fendi зарегистрировал новый товарный знак: что готовит модный дом для российских покупателей

1:49
Экономика

Итальянский модный бренд Fendi зарегистрировал в России новый товарный знак, получивший название Fendi First.

шопинг
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
шопинг

Регистрация в Роспатенте обеспечивает компании эксклюзивные права на использование этого товарного знака до ноября 2034 года, передает Газета. Ru.

Как стало известно, компания Fendi получила право выпускать под этим брендом широкий ассортимент продукции, включая сумки, кошельки и другие изделия из кожи. Fendi является частью крупного холдинга LVMH. В 2024 году модный дом прекратил работу своего последнего магазина на территории Российской Федерации. Тем не менее, по данным Rusprofile, юридическое лицо ООО "Фенди Ру", ранее осуществлявшее деятельность компании в России, продолжает свое существование.

По информации сервиса, финансовые показатели ООО "Фенди Ру" в 2024 году составили 30 миллионов рублей выручки, что на 19% меньше, чем в 2023 году. При этом прибыль организации достигла 24 миллионов рублей, увеличившись на 124% по сравнению с предыдущим годом. Однако, начиная с 2021 года, выручка "Фенди Ру" значительно сократилась — в 63 раза (с 1,9 миллиарда до 30 миллионов рублей).

Напомним, что в 2022 году конгломерат LVMH, в структуру которого входит Fendi, объявил о временном приостановлении работы своих магазинов в России. Последний бутик Fendi, расположенный в московском ЦУМе, был закрыт в 2024 году.

Уточнения

Бренд или иногда брэнд (англ. brand [brænd] — клеймо, фабричная марка) — комплекс представлений, мнений, ассоциаций, эмоций, ценностных характеристик продукта либо услуги, который отличает товар или услугу одного продавца от товаров или услуг других продавцов.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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