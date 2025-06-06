Вернуть свои фирменные сорта пива на рынок: планы Балтики в 2025 году

ООО "Пивоваренная компания "Балтика" планирует вернуть свои фирменные сорта пива на российские и зарубежные рынки, об этом сообщил генеральный директор компании Дмитрий Визир.
Ключевая задача — возобновление реализации пива под собственными марками. Компания стремится предоставить покупателям широкий ассортимент различных сортов и вкусов, особенно в рамках номерной линейки "Балтики". В связи с этим была проведена перезагрузка серии, включающая новый дизайн, упаковку и улучшенный состав ингредиентов. По словам Визира, это делается для того, чтобы напомнить российским потребителям о качественном пиве отечественного производства, пишет "Интерфакс".
"Балтика" располагает портфелем из 50 национальных и региональных пивных брендов, а также одним брендом энергетического напитка. Пиво занимает основную долю в объеме продукции (88%), энергетики — 10%, а вода — 2%.
В 2024 году "Балтика" возобновила прямые поставки в страны СНГ, такие как Казахстан, Белоруссия, Азербайджан и Молдавия. Продукция компании экспортируется более чем в 60 стран мира.
В 2024 году "Балтика" зафиксировала увеличение общих продаж на 16,8% по сравнению с предыдущим годом. Продажи бренда "Балтика" выросли на 18,9%, а региональные бренды продемонстрировали рост на 42,5%. На международных рынках рост продаж превысил 30%. Конкретные цифры компания не раскрывает.
"Балтика" занимает второе место среди пивоваренных компаний в России и управляет восемью заводами и двумя солодовнями.
Ранее "Балтика" являлась частью датской Carlsberg Group. В 2022 году Carlsberg Group объявила о намерении покинуть российский рынок, однако сделка по продаже российского бизнеса была завершена только в конце 2024 года. Новым владельцем "Балтики" стало АО "ВГ Инвест", контролируемое ее менеджментом. Carlsberg Group оценила сумму денежного вознаграждения за продажу "Балтики" в 320 миллионов долларов.
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