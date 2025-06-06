Как выбрать чемодан, который понравится и вам, и авиакомпаниям

1:37 Your browser does not support the audio element. Экономика

Путешествия — это новые впечатления, новые встречи и знакомства, это радость, но чтобы избежать хлопот, важно правильно выбрать чемодан.

Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Деловая женщина с чемоданом и ноутбуком в аэропорту

Илья Рыбальченко, инженер-физик и эколог, поделился с Moneytimes. ru рекомендациями по выбору надежного и функционального багажа.

Надежность чемодана — это не единственный критерий. Гораздо важнее обратить внимание на его размер и вес, так как многие авиакомпании имеют строгие требования к габаритам ручной клади. Рыбальченко подчеркивает, что нужно учитывать, будете ли вы сдавать чемодан в багаж или брать его с собой в салон.

Узнаваемость чемодана тоже важна, чтобы избежать путаницы с чужим багажом. Эксперт рекомендует выбирать чемоданы с уникальным дизайном или яркими элементами.

Безопасность — еще один ключевой аспект. Наличие запирающего устройства обязательно, и лучше выбрать модели с возможностью смены кода замка, чтобы избежать угона.

Качество колес и ручек также играет роль. Чемодан должен иметь большие и прочные колеса для удобства передвижения, а ручки на торце и сбоку облегчат загрузку в багажник.

При выборе материала лучше отдать предпочтение прочному пластику, который защитит содержимое. Также стоит обратить внимание на молнии: чем крупнее, тем надежнее.

Размер чемодана зависит от целей поездки, ведь большинство отелей предлагают все необходимое, что позволяет брать с собой меньше вещей.

Уточнения

Габари́т (фр. gabarit) — предельное очертание предмета или просвета между частями сооружений.





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