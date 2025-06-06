Санкции не страшны: в Таиланде могут запустить оплату картами Мир

1:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

Исполнительный директор Туристического управления Таиланда (ТАТ) по европейскому региону Сулатду Саруттилаван сообщила, что власти страны не отказываются от планов по организации приема российских карт платежной системы "Мир".

Фото: 123RF by melenansk, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Карта "Мир"

По словам Саруттилаван, реализация этого проекта потребует времени. Основной сложностью она назвала вопросы, связанные с проведением платежей. Некоторые таиландские банки, включая Bangkok Bank, прекратили обслуживание российских карт из-за санкционного давления.

Представитель ТАТ уточнила, что в настоящее время ведутся переговоры с рядом финансовых учреждений о восстановлении платежных каналов. Она также отметила, что сложности испытывают как представители московского офиса, так и таиландские туристы, посещающие Россию.

Власти Таиланда сохраняют заинтересованность в решении этого вопроса, поскольку российские туристы традиционно составляют значительную часть посетителей страны, пишет "Интерфакс".

Уточнения

Платёжная система «Мир» — российская национальная платёжная система, предоставляющая услуги проведения платёжных операций и выпускающая банковские карты.



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