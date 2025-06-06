Крах Маска: как ссора с президентом США опустошила его кошелек

Состояние Илона Маска стремительно сокращается на фоне публичного противостояния с президентом США Дональдом Трампом.

Фото: commons.wikimedia.org by Trevor Cokley, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Илон Маск

По данным Bloomberg, всего за один день предприниматель лишился $34 млрд, а с начала года его капитал уменьшился на рекордные $97,5 млрд.

Несмотря на колоссальные финансовые потери, основатель Tesla и SpaceX сохраняет лидерство в рейтинге Forbes как самый богатый человек в мире.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев ранее предположил, что в этом конфликте Маском движут не коммерческие интересы, а личные убеждения. Бизнесмен продолжает открыто выражать свою позицию, даже несмотря на катастрофическое падение стоимости активов.

Эксперты отмечают, что такая принципиальность — редкое явление среди миллиардеров, обычно избегающих публичных столкновений с властями.

Уточнения

И́лон Рив Маск (англ. Elon Reeve Musk, МФА: [ˈiːlɒn 'mʌsk]; род. 28 июня 1971[…], Претория, ЮАР) — американский предприниматель, инженер и миллиардер, государственный, политический и общественный деятель.



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