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Крах Маска: как ссора с президентом США опустошила его кошелек

Экономика

Состояние Илона Маска стремительно сокращается на фоне публичного противостояния с президентом США Дональдом Трампом.

Илон Маск
Фото: commons.wikimedia.org by Trevor Cokley, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Илон Маск

По данным Bloomberg, всего за один день предприниматель лишился $34 млрд, а с начала года его капитал уменьшился на рекордные $97,5 млрд.

Несмотря на колоссальные финансовые потери, основатель Tesla и SpaceX сохраняет лидерство в рейтинге Forbes как самый богатый человек в мире.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев ранее предположил, что в этом конфликте Маском движут не коммерческие интересы, а личные убеждения. Бизнесмен продолжает открыто выражать свою позицию, даже несмотря на катастрофическое падение стоимости активов.

Эксперты отмечают, что такая принципиальность — редкое явление среди миллиардеров, обычно избегающих публичных столкновений с властями.

Уточнения

И́лон Рив Маск (англ. Elon Reeve Musk, МФА: [ˈiːlɒn 'mʌsk]; род. 28 июня 1971[…], Претория, ЮАР) — американский предприниматель, инженер и миллиардер, государственный, политический и общественный деятель. 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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