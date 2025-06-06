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Санкции добивают Россию? Громкое заявление Шохина — подробности

1:10
Экономика

Возглавляющий Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что в условиях возможного ужесточения западных санкций российские власти, включая Центробанк, должны обеспечить экономический рост не ниже 2%. Его слова передает ТАСС.

Флаг России
Фото: commons.wikimedia.org/ by Victorgrigas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Флаг России

Он обратил внимание на нарастающие риски переохлаждения экономики, особенно на фоне данных ЦБ, согласно которым рост ВВП в первом квартале 2025 года замедлился почти втрое по сравнению с прошлогодними показателями, составив всего 1,4%.

Главные задачи: избежать рецессии и снизить инфляцию

Шохин подчеркнул, что первоочередной целью должно стать недопущение рецессии и околонулевого роста. Ещё одной важной задачей он назвал постепенное снижение инфляции, которая в начале года оставалась на двузначном уровне.

При этом он выразил надежду, что регулятор учтёт эти риски при принятии решения по ключевой ставке, которая сейчас находится на рекордных 21% годовых.

Уточнения

Экономи́ческие са́нкции (включают торго́вые са́нкции и фина́нсовые са́нкции) — экономические мероприятия запретительного характера (санкции), которые используются одним участником международной торговли (страной или группой стран) по отношению к другому участнику («объекту санкций») с целью принудить последнего к изменению политического курса.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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