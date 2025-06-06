ЕС разворачивается спиной к американскому газу: поставки рухнули почти на 10%

1:25 Your browser does not support the audio element. Экономика

Европейский союз резко сократил объёмы закупок сжиженного природного газа (СПГ) из США. По данным американской таможни, опубликованным РИА "Новости", в апреле 2025 года поставки упали сразу на 9% по сравнению с мартом, до 2,6 миллиарда долларов.

Фото: commons.wikimedia.org by Hannes Grobe, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Танкер с СПГ

Особенно заметным оказался поворот Бельгии, где импорт американского СПГ рухнул в пять раз — с сотен миллионов до 53,8 миллиона долларов. Португалия урезала закупки вдвое, до 23,3 миллиона. А Мальта вообще полностью прекратила импорт СПГ из США.

Также снижены поставки в другие ключевые страны ЕС: Италия закупила на треть меньше, Франция — на 29% меньше, Германия — на 24%.

Тем не менее, не все государства отказались от американского газа. Напротив, Хорватия, Финляндия и Греция возобновили его закупки, а Литва увеличила импорт на внушительные 56%.

Такой сдвиг в энергетической стратегии Европы может быть связан с ценовыми изменениями, ростом внутреннего производства или политическими приоритетами в пользу альтернативных поставщиков. Но одно ясно — зависимость ЕС от американского СПГ в этом году пошла на спад.

Уточнения

Сжи́женный приро́дный газ — природный газ (преимущественно метан, CH 4 ), искусственно сжиженный путём адиабатического совершения работы в турбодетандере, при этом метан охлаждается до -163 °C для удобства хранения или транспортировки.



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