Кадровая ротация под угрозой: на рынке труда замедляется найм

1:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2025 году российские работодатели снизили активность в поиске новых сотрудников, что привело к уменьшению числа доступных вакансий.

Фото: commons.wikimedia.org by Коворкинг-пространство "Зона действия", https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Обсуждение рабочих вопросов в коллективе

Бурный рост спроса на рабочую силу, наблюдавшийся в 2023–2024 годах, внезапно сменился замедлением и более взвешенным подходом к найму, свидетельствуют статистические данные, предоставленные платформой hh. ru.

Согласно этим данным, в период с января по апрель 2025 года количество вакансий, опубликованных в России, сократилось на 15% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Наиболее заметное сокращение предложений о работе произошло в таких отраслях, как управление персоналом и обучение (-35%), автомобильный бизнес (-25%), сельское хозяйство (-23%), транспорт, логистика и перевозки (-20%), стратегия, инвестиции и консалтинг (-20%), а также закупки (-20%). Данные портала SuperJob также подтверждают тенденцию к снижению: общее количество вакансий по России уменьшилось на 11% за год.

Дмитрий Пучков, управляющий директор "Авито работы", отметил на Международном форуме труда в Санкт-Петербурге, что текущая ситуация не является кардинальным переломом на рынке труда. По его мнению, компании переориентировались с найма под новые инвестиционные проекты на заполнение текущих вакансий, возникающих из-за кадровой ротации.

Рынок труда достиг нового равновесия, характеризующегося гармонизацией отношений между работодателями и соискателями: первые стали более обдуманно подходить к найму, а вторые стали проявлять большую активность в поиске работы, чем в предыдущие два года, пишут "Ведомости".

Уточнения

Ротация кадров — (горизонтальные и вертикальные) перемещения работников с одного рабочего места на другое, предпринимаемые с целью ознакомления работников с различными производственными задачами организации и как одна из мер борьбы с коррупцией.





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