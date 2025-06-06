Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хотите рельеф? Забудьте про многочасовое кардио — вот что действительно работает
Океан провалился: гигантская дыра в 200 километров пугает учёных всего мира
Кадровая ротация под угрозой: на рынке труда замедляется найм
Скрытый суперфуд из супермаркета: спасёт сосуды и суставы
Почему рассада погибает после высадки: 7 ошибок, которые совершают даже опытные дачники
Лей, но не ошибись: незаметные просчёты с маслом, которые добивают даже новый двигатель
Они весят меньше, но живут дольше: в чём секрет маленьких собак
Семейные каникулы могут обойтись в копеечку: как выбрать бюджетное направление
Топ-5 атмосферников с лучшим звуком всех времён

Рынок жилья: цены пойдут вверх в случае снижения ставки

2:04
Экономика

Александр Чернокульский, руководитель компании "Жилфонд", полагает, что веских причин для уменьшения ключевой ставки на данный момент нет.

Концепция экономики
Фото: Adobe Stock by Miha Creative, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Концепция экономики

Однако, если такое решение будет принято, это может спровоцировать резкие и масштабные изменения на рынке, в первую очередь, в виде значительного повышения цен на жилье.

По его словам, в среднем по стране цены на вторичное жилье растут на 5-7% в год, а на первичное — на 6-8%. Эти темпы роста отстают даже от официального уровня инфляции, который, по данным Росстата на конец мая, достиг почти 10%, при этом некоторые товары подорожали еще сильнее — на 15-20%.

Чернокульский отмечает, что динамика цен на недвижимость вызывает вопросы, учитывая рост цен на продукты питания и стройматериалы. По его мнению, текущая ситуация, когда цены на квартиры не растут, может сохраняться неопределенно долго, поскольку рынок находится в состоянии неустойчивого равновесия, сдерживаемый высокими ипотечными ставками и значительным объемом депозитных средств. При этом проценты по депозитам за время действия высокой ключевой ставки принесли инвесторам достаточный доход, чтобы выкупить все нераспроданные новостройки в стране. Эксперт уверен, что держатели депозитов рано или поздно начнут переводить средства в недвижимость, особенно если появится какой-либо стимул, например, снижение ключевой ставки.

Даже небольшое снижение ставки может послужить сигналом о прохождении пика, что вызовет ажиотажный спрос. Инвесторы понимают, что снижение ставки приведет к росту цен, поэтому будут спешить вложить деньги в недвижимость, пока цены не достигнут критического уровня. Чернокульский прогнозирует, что такая активизация спроса может привести к быстрому сокращению предложения и лавинообразному росту цен, масштабы которого трудно предсказать, пишет РГ.

Уточнения

Ключевая ставка Банка России — основной инструмент денежно-кредитной политики Банка России.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин
Здоровье
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин Аудио 
Всё шло идеально, пока один фильтр не решил испортить шоу Илону Маску
Наука и техника
Всё шло идеально, пока один фильтр не решил испортить шоу Илону Маску Аудио 
Популярное
ГИБДД висит на хвосте без сирены — это ловушка: разбираемся, как не попасться

Если за вами едет машина ДПС — это не всегда сигнал тревоги. Рассказываем, как вести себя спокойно, не нарушая правил и своих прав.

ГИБДД висит на хвосте без сирены — это ловушка: разбираемся, как не попасться
Катастрофа, о которой молчит история: на дне Чёрного моря нашли города древних
Катастрофа, о которой молчит история: на дне Чёрного моря нашли города древних
Кто сильнее льва: 8 животных, которым он не ровня
Они выделяют яд: cрочно выбросьте эти 6 вещей из дома
Глубокий тыл отменяется: Кедми призвал Россию не расслабляться даже в Сибири Дмитрий Плотников Все застыли в ожидании ответа Путина за диверсии и теракты ВСУ Любовь Степушова Финансирование по-американски: терроризм, революции и бюджетный откат Юрий Бочаров
Эти машины ломаются реже всех: названы самые надёжные авто 2025
Полили — и как будто заменили растение: жёлтый лук ожил за пару дней
Почему россияне массово пересаживаются на дизельные автомобили
Почему россияне массово пересаживаются на дизельные автомобили
Последние материалы
Скрытый суперфуд из супермаркета: спасёт сосуды и суставы
Почему рассада погибает после высадки: 7 ошибок, которые совершают даже опытные дачники
Лей, но не ошибись: незаметные просчёты с маслом, которые добивают даже новый двигатель
Они весят меньше, но живут дольше: в чём секрет маленьких собак
Семейные каникулы могут обойтись в копеечку: как выбрать бюджетное направление
Топ-5 атмосферников с лучшим звуком всех времён
Как спасти любимый цветок после солнечного ожога— пошаговая инструкция
Воздушные ворота Абхазии открыты: что нам принесёт регулярный полёт на Airbus A330
150 миллионов лет ждали: Испания раскрывает секрет стегозавра с уникальным черепом
Культура путешествий в советских электричках и поездах
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.