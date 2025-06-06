Рынок жилья: цены пойдут вверх в случае снижения ставки

2:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

Александр Чернокульский, руководитель компании "Жилфонд", полагает, что веских причин для уменьшения ключевой ставки на данный момент нет.

Фото: Adobe Stock by Miha Creative, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Концепция экономики

Однако, если такое решение будет принято, это может спровоцировать резкие и масштабные изменения на рынке, в первую очередь, в виде значительного повышения цен на жилье.

По его словам, в среднем по стране цены на вторичное жилье растут на 5-7% в год, а на первичное — на 6-8%. Эти темпы роста отстают даже от официального уровня инфляции, который, по данным Росстата на конец мая, достиг почти 10%, при этом некоторые товары подорожали еще сильнее — на 15-20%.

Чернокульский отмечает, что динамика цен на недвижимость вызывает вопросы, учитывая рост цен на продукты питания и стройматериалы. По его мнению, текущая ситуация, когда цены на квартиры не растут, может сохраняться неопределенно долго, поскольку рынок находится в состоянии неустойчивого равновесия, сдерживаемый высокими ипотечными ставками и значительным объемом депозитных средств. При этом проценты по депозитам за время действия высокой ключевой ставки принесли инвесторам достаточный доход, чтобы выкупить все нераспроданные новостройки в стране. Эксперт уверен, что держатели депозитов рано или поздно начнут переводить средства в недвижимость, особенно если появится какой-либо стимул, например, снижение ключевой ставки.

Даже небольшое снижение ставки может послужить сигналом о прохождении пика, что вызовет ажиотажный спрос. Инвесторы понимают, что снижение ставки приведет к росту цен, поэтому будут спешить вложить деньги в недвижимость, пока цены не достигнут критического уровня. Чернокульский прогнозирует, что такая активизация спроса может привести к быстрому сокращению предложения и лавинообразному росту цен, масштабы которого трудно предсказать, пишет РГ.

Уточнения

Ключевая ставка Банка России — основной инструмент денежно-кредитной политики Банка России.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.