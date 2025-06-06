Экологический сбор взлетает: какие товары подорожают в 4-5 раз

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1:41
Экономика

Минприроды подготовило проект постановления о изменении базовых ставок экологического сбора.

упаковка для напитков
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
упаковка для напитков

Производители и импортеры товаров и упаковки, которые входят в специальный перечень, должны нести расширенную ответственность за утилизацию отходов. Это значит, что им необходимо уплачивать экосбор за неутилизированные материалы или обеспечивать утилизацию отходов самостоятельно или через зарегистрированных переработчиков, согласно РБК.

 В соответствии с проектом, новые ставки на большинство групп товаров будут значительно выше тех, что были утверждены 1 августа 2024 года для 2026 и 2027 годов. Вот некоторые из них:

  •  Одежда и изделия из текстиля — 89,2 тыс. руб. за тонну (примерно в 4,5 раза выше);
  •  Нефтепродукты — 12,7 тыс. руб. (в три раза выше);
  • Оборудование и ручные инструменты — 82 тыс. руб. (в 2,5 раза выше);
  • Батареи и аккумуляторы — 169,8 тыс. руб. (в 3-3,5 раза выше);
  •  Осветительное оборудование — 61,8 тыс. руб. (в пять раз выше);
  •  Различные пластмассовые изделия — 23,8 тыс. руб. (в четыре раза выше);
  • Разные виды упаковок — от 6,7 тыс. до 89,2 тыс. руб. в зависимости от типа (более чем в четыре раза выше).

Уточнения

Перерабо́тка отхо́дов — деятельность, заключающаяся в обращении с отходами с целью обеспечения их повторного использования (рециклинг) в народном хозяйстве и получения сырья, энергии, изделий и материалов.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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