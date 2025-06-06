Экологический сбор взлетает: какие товары подорожают в 4-5 раз

Минприроды подготовило проект постановления о изменении базовых ставок экологического сбора.
Производители и импортеры товаров и упаковки, которые входят в специальный перечень, должны нести расширенную ответственность за утилизацию отходов. Это значит, что им необходимо уплачивать экосбор за неутилизированные материалы или обеспечивать утилизацию отходов самостоятельно или через зарегистрированных переработчиков, согласно РБК.
В соответствии с проектом, новые ставки на большинство групп товаров будут значительно выше тех, что были утверждены 1 августа 2024 года для 2026 и 2027 годов. Вот некоторые из них:
Перерабо́тка отхо́дов — деятельность, заключающаяся в обращении с отходами с целью обеспечения их повторного использования (рециклинг) в народном хозяйстве и получения сырья, энергии, изделий и материалов.
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