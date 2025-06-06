Экологический сбор взлетает: какие товары подорожают в 4-5 раз

1:41 Your browser does not support the audio element. Экономика

Минприроды подготовило проект постановления о изменении базовых ставок экологического сбора.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info упаковка для напитков

Производители и импортеры товаров и упаковки, которые входят в специальный перечень, должны нести расширенную ответственность за утилизацию отходов. Это значит, что им необходимо уплачивать экосбор за неутилизированные материалы или обеспечивать утилизацию отходов самостоятельно или через зарегистрированных переработчиков, согласно РБК.

В соответствии с проектом, новые ставки на большинство групп товаров будут значительно выше тех, что были утверждены 1 августа 2024 года для 2026 и 2027 годов. Вот некоторые из них:

Одежда и изделия из текстиля — 89,2 тыс. руб. за тонну (примерно в 4,5 раза выше);

Нефтепродукты — 12,7 тыс. руб. (в три раза выше);

Оборудование и ручные инструменты — 82 тыс. руб. (в 2,5 раза выше);

Батареи и аккумуляторы — 169,8 тыс. руб. (в 3-3,5 раза выше);

Осветительное оборудование — 61,8 тыс. руб. (в пять раз выше);

Различные пластмассовые изделия — 23,8 тыс. руб. (в четыре раза выше);

Разные виды упаковок — от 6,7 тыс. до 89,2 тыс. руб. в зависимости от типа (более чем в четыре раза выше).

Уточнения

Перерабо́тка отхо́дов — деятельность, заключающаяся в обращении с отходами с целью обеспечения их повторного использования (рециклинг) в народном хозяйстве и получения сырья, энергии, изделий и материалов.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.