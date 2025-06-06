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Судьба шести судов: Тефида пытается вернуть свои крабовые гиганты из США

1:29
Экономика

Крупная рыбопромысловая компания "Тефида", специализирующаяся на крабах, пытается вернуть шесть своих судов, которые покинули Россию и, скорее всего, находятся под контролем США.

рыболовное судно
Фото: freepik.com by wirestock is licensed under Free More info
рыболовное судно

Арбитражный суд Приморского края поддержал иск компании и наложил обеспечительные меры, запретив пограничной службе ФСБ выпускать эти суда из российских вод, если они вернутся.

 "Тефида", чьи 100% акций и ключевые активы были переданы в доход государства по иску Генпрокуратуры в марте 2024 года, утверждает, что ее суда вышли из территориальных вод РФ с нарушением судебного запрета. Регистрационные изменения о переходе прав собственности к России были оформлены в начале марта 2025 года.

 Управление "Тефидой" теперь принадлежит АО "Дальневосточная рыбопромышленная управляющая компания", а полномочия акционера переданы Росимуществу. Государственная компания требует признать ничтожными сделки "Тефиды" с американским партнером Marine Fishing International и офшорной структурой Deepsea Fisheries S. A., в рамках которых права на суда перешли к иностранным владельцам. Новое руководство "Тефиды" считает эти сделки фиктивными и направленными на вывод судов из-под российского контроля, что привело к тому, что компания осталась без средств для промысла, пишут "Ведомости".

Уточнения

Дохо́д — денежные средства или материальные ценности, полученные государством, физическим или юридическим лицами в результате какой-либо деятельности за определённый период времени.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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