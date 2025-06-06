Судьба шести судов: Тефида пытается вернуть свои крабовые гиганты из США

1:29 Your browser does not support the audio element. Экономика

Крупная рыбопромысловая компания "Тефида", специализирующаяся на крабах, пытается вернуть шесть своих судов, которые покинули Россию и, скорее всего, находятся под контролем США.

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Арбитражный суд Приморского края поддержал иск компании и наложил обеспечительные меры, запретив пограничной службе ФСБ выпускать эти суда из российских вод, если они вернутся.

"Тефида", чьи 100% акций и ключевые активы были переданы в доход государства по иску Генпрокуратуры в марте 2024 года, утверждает, что ее суда вышли из территориальных вод РФ с нарушением судебного запрета. Регистрационные изменения о переходе прав собственности к России были оформлены в начале марта 2025 года.

Управление "Тефидой" теперь принадлежит АО "Дальневосточная рыбопромышленная управляющая компания", а полномочия акционера переданы Росимуществу. Государственная компания требует признать ничтожными сделки "Тефиды" с американским партнером Marine Fishing International и офшорной структурой Deepsea Fisheries S. A., в рамках которых права на суда перешли к иностранным владельцам. Новое руководство "Тефиды" считает эти сделки фиктивными и направленными на вывод судов из-под российского контроля, что привело к тому, что компания осталась без средств для промысла, пишут "Ведомости".

Уточнения

Дохо́д — денежные средства или материальные ценности, полученные государством, физическим или юридическим лицами в результате какой-либо деятельности за определённый период времени.





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