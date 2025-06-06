Морская работа на Дальнем Востоке: количество вакансий для моряков выросло на 7%

1:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Дальнем Востоке России количество предложений рабочих мест для моряков возросло на 7% по сравнению с январем-маем 2024 года, согласно данным рекрутинговой платформы hh.ru.

Фото: Вадим Савицкий Российское учебное 3-мачтовое судно

За первые пять месяцев 2025 года было открыто более 500 вакансий для моряков.

Большинство из этих вакансий (58%) предназначены для кандидатов с опытом работы от 1 до 3 лет. Еще 23% мест открыты для соискателей с опытом от 3 до 6 лет, а только 1% - для тех, у кого более 6 лет стажа. Лишь 17% вакансий доступны для новичков в профессии, согласно Fishnews.

Ранее сообщалось, что после 14 лет юные россияне могут легально работать и зарабатывать деньги, но есть несколько нюансов, которые нужно учитывать.

Молодежь до 18 лет защищена законом, но с ограничениями. Например, с 14 лет нужно письменное согласие родителей и органов опеки на трудоустройство, чтобы подтвердить безопасность работы для здоровья

Уточнения

Вака́нсия (от лат. vacans — пустующий, свободный) — праздное, незанятое служебное место, незамещённая должность.



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