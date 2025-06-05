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Чизкейки потяжелели в цене, но похудели в размерах — что происходит

0:59
Экономика

Британские поклонники чизкейков выражают недовольство в адрес ресторана Cheesecake Factory, обвиняя его в тайном уменьшении размеров порций.

чизкейк
Фото: commons.wikimedia.org by Jennifer, SweetOnVeg, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
чизкейк

"В последний раз мой кусок чизкейка был примерно вдвое меньше, чем обычно", — заявил один из клиентов Cheesecake Factory.

"Я помню, как покупал огромные порции и не мог съесть их за один присест, приходилось растягивать на день или два, — поделился воспоминаниями другой посетитель. — Теперь порции исчезают за считанные минуты! Разочарован".

Между тем, уменьшение размеров порций коснулось не только десертов. McDonald's и PepsiCo также подвергаются критике за уменьшение размеров продукции без соответствующего снижения цен. 

Этот феномен известен как "шринкфляция": компании уменьшают размер или количество продукта, сохраняя при этом прежнюю розничную цену, пишет nypost.

 

Уточнения

Десе́рт (от фр. dessert, от desservir — «убирать со стола») — завершающее блюдо стола, предназначенное для получения приятных вкусовых ощущений в конце обеда или ужина, обычно — сладкие деликатесы (не фрукты).
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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